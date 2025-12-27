Новый год — 2026
Запечённая скумбрия в топовом маринаде: праздничная рыбка на Новый год без лишней возни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется поставить на новогодний стол рыбу, которая выглядит эффектно, готовится быстро и нравится всем без исключения — этот рецепт для вас. Скумбрия получается сочной, ароматной и совсем не «будничной» благодаря удачному маринаду. А ещё это отличный вариант, когда нужно вкусно, полезно и без лишних трат.

Ингредиенты: скумбрия свежая 2 шт., лимон ½ шт., лук репчатый 1 крупный, сметана 10–15% 2 ст. л., горчица 1 ч. л., соевый соус 1 ст. л., соль и чёрный перец по вкусу, растительное масло для формы.

Приготовление: скумбрию разделайте — удалите голову, хвост, плавники, внутренности и обязательно снимите чёрную плёнку внутри. Хорошо промойте и нарежьте на порционные кусочки. Лук и лимон нарежьте тонкими полукольцами. Для маринада смешайте сметану, горчицу и соевый соус до однородности. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите слой лука. Сверху разложите кусочки скумбрии, чередуя их с ломтиками лимона и луком, слегка посолите и поперчите. Обильно смажьте рыбу приготовленным соусом. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Подавайте горячей — с картофелем, рисом или свежими овощами.

Ранее мы готовили праздничную свинину с картошкой в одной сковороде. Заливка решает все!

Проверено редакцией
