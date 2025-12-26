Праздничная свинина с картошкой в одной сковороде — заливка решает все

Праздничная свинина с картошкой в одной сковороде — заливка решает все

Это тот самый «домашний» рецепт, который внезапно превращается в праздничный хит. Никаких сложных техник и лишней посуды: всё готовится в одной сковороде, а вкус получается насыщенный, уютный и очень новогодний. Свинина выходит сочной, картошка — румяной, а финальная заливка делает блюдо по-настоящему эффектным, будто из хорошего ресторана.

Ингредиенты: свиная шея — 700 г, картофель — 1 кг, репчатый лук — 400 г, сливочное масло — 100 г, чеснок — 2 зубчика, соль и чёрный перец — по вкусу, растительное масло — по необходимости. Для заливки: сметана — 200 г, тёртый пармезан — 60–80 г, чеснок — 1 зубчик, соевый соус — по вкусу.

Свинину нарежьте средними кусками и обжарьте на хорошо разогретой сковороде без масла до румяной корочки. Выложите мясо. В той же сковороде быстро обжарьте крупно нарезанный лук 3–4 минуты, до лёгкой мягкости, и переложите к мясу. Добавьте в сковороду сливочное масло и выложите картофель, нарезанный крупными дольками. Обжаривайте до золотистости, затем верните мясо с луком, посолите, поперчите, добавьте рубленый чеснок и перемешайте. В конце смешайте сметану, тёртый пармезан, соевый соус и измельчённый чеснок. Залейте этой смесью картошку с мясом, убавьте огонь, накройте крышкой и прогрейте 5–7 минут, пока заливка не станет густой и тягучей.

Ранее мы готовили минтай по-новогоднему под шубой. Классный рецепт, который раскрывает простую рыбку.