Картопончики с сыром и зеленью — нежные, как облако! 25 минут от вареной картошки до идеального ужина

Свежий укроп здесь — не просто зелень для цвета. Его тонкий, пряный, чуть анисовый аромат пропитывает картофельное тесто, делая вкус пончиков ярким, летним и очень домашним. Он балансирует сытность картофеля и жирность сыра, добавляя блюду ту самую неуловимую свежесть, которая не дает заскучать ни на секунду.

500 г готового картофельного пюре (желательно густого, без комков) выкладываю в глубокую миску. Добавляю 100 г тертого сыра (твердый или полутвердый, можно взять сулугуни для большей тягучести), 1 яйцо, мелко нарезанный пучок укропа, соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваю вилкой до однородности. Начинаю понемногу подсыпать муку — достаточно 2–3 столовых ложек, чтобы масса перестала липнуть к рукам, но оставалась мягкой и пластичной. Влажными руками формирую из картофельного теста небольшие шарики, затем слегка приплющиваю их и пальцем делаю отверстие в центре, придавая форму пончиков-колечек. На сковороде разогреваю растительное масло слоем около 1 см. Выкладываю пончики на расстоянии друг от друга и обжариваю на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до глубокого золотистого цвета и аппетитной хрустящей корочки. Готовые пончики выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаю немедленно, горячими, со сметаной или чесночным соусом.

