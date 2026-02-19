Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:42

Картопончики с сыром и зеленью — нежные, как облако! 25 минут от вареной картошки до идеального ужина

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Свежий укроп здесь — не просто зелень для цвета. Его тонкий, пряный, чуть анисовый аромат пропитывает картофельное тесто, делая вкус пончиков ярким, летним и очень домашним. Он балансирует сытность картофеля и жирность сыра, добавляя блюду ту самую неуловимую свежесть, которая не дает заскучать ни на секунду.

500 г готового картофельного пюре (желательно густого, без комков) выкладываю в глубокую миску. Добавляю 100 г тертого сыра (твердый или полутвердый, можно взять сулугуни для большей тягучести), 1 яйцо, мелко нарезанный пучок укропа, соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваю вилкой до однородности. Начинаю понемногу подсыпать муку — достаточно 2–3 столовых ложек, чтобы масса перестала липнуть к рукам, но оставалась мягкой и пластичной. Влажными руками формирую из картофельного теста небольшие шарики, затем слегка приплющиваю их и пальцем делаю отверстие в центре, придавая форму пончиков-колечек. На сковороде разогреваю растительное масло слоем около 1 см. Выкладываю пончики на расстоянии друг от друга и обжариваю на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до глубокого золотистого цвета и аппетитной хрустящей корочки. Готовые пончики выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаю немедленно, горячими, со сметаной или чесночным соусом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов
Общество
Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов
Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы
Общество
Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы
Сколько блинов нужно печь на Масленицу? Эта примета приносит удачу на весь год
Общество
Сколько блинов нужно печь на Масленицу? Эта примета приносит удачу на весь год
Ни сметаны, ни меда не нужно. Топ-3 самых вкусных начинок для блинов на Масленицу
Общество
Ни сметаны, ни меда не нужно. Топ-3 самых вкусных начинок для блинов на Масленицу
Картофельные кругетсы — беру обычную картошку и готовлю нереальную вкуснятину для всей семьи
Общество
Картофельные кругетсы — беру обычную картошку и готовлю нереальную вкуснятину для всей семьи
еда
рецепты
картофель
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Бывшему принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.