19 февраля 2026 в 17:00

Сколько блинов нужно печь на Масленицу? Эта примета приносит удачу на весь год

Фото: D-NEWS.ru
Среди масленичных традиций есть особая примета, связанная с четным числом блинов. Наши предки верили, что количество испеченных блинов напрямую влияет на судьбу в наступающем году. Если хозяйка насчитывала четное число готовых блинов, это считалось верным знаком грядущей удачи, благополучия и гармонии в доме. Четность воспринималась как символ целостности и равновесия — считалось, что такой год пройдет гладко, без серьезных потрясений, а в семье будет царить мир и согласие.

Поэтому опытные хозяйки всегда следили за счетом, а иногда даже специально пекли блины парами, чтобы привлечь добрую энергию. Важно было не только общее количество, но и то, как блины разбирали за столом — старались, чтобы каждому досталось поровну, никого не обделить. Эта примета учила вниманию к мелочам и вере в то, что даже простые бытовые детали могут стать предвестниками счастья.

До сих пор многие соблюдают этот обычай, с улыбкой отслеживая количество румяных кругляшей на тарелке. Ведь так приятно думать, что четное число блинов — это не просто совпадение, а маленькое обещание удачного года, наполненного теплом и радостью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
