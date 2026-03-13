Эти гречневые блины на воде — ваш билет в мир аутентичной русской кухни. С ореховым ароматом и ажурным хрустящим краем

Эти гречневые блины на воде — ваш билет в мир аутентичной русской кухни. С ореховым ароматом и ажурным хрустящим краем

Здесь главный герой — контраст. Мягкая, пористая середина блина против его фирменного хрустящего, ажурного края. Достигается это не только выбором муки, но и особым ритмом приготовления.

Что понадобится

Для опары: гречневая мука, 125 мл (1/2 стакана); пшеничная мука высшего сорта, 125 мл (1/2 стакана); сухие быстрорастворимые дрожжи, 3–4 г (около 1 ч. л.); вода питьевая комнатной температуры, 125 мл (1/2 стакана). Для теста: пшеничная мука высшего сорта, 125 мл (1/2 стакана); вода питьевая теплая (около 37 °C), 200–220 мл (1 стакан); соль, 1/2 ч. л.; сахар, 1 ст. л.; вода кипящая, примерно 125 мл (1/2 стакана); масло растительное рафинированное, 2 ст. л. для теста + для смазывания сковороды.

Как я его готовлю

С вечера готовим опару: в миске соединяем оба вида просеянной муки и дрожжи, вливаем полстакана воды комнатной температуры и замешиваем гладкое, вязкое тесто, по консистенции чуть гуще, чем на оладьи. Накрываем миску плотно пищевой пленкой и убираем в холодильник на ночь (минимум на 8 часов). Важно, чтобы тесто занимало не более трети объема посуды. Утром достаем опару — она немного подрастет и станет пузырчатой. Вливаем в нее стакан теплой воды, добавляем оставшуюся просеянную пшеничную муку, соль и сахар. Перемешиваем до однородности. Снова накрываем пленкой и убираем в теплое место на 1,5–2 часа для подъема. Тесто должно как минимум удвоиться в объеме.

За полчаса до начала выпечки совершаем ключевой прием: вводим в подошедшее тесто примерно полстакана крутого кипятка, активно помешивая. Это «запаривание» сделает консистенцию идеальной — как жидкая сметана, а тесто начнет активно пузыриться. Вливаем две столовые ложки растительного масла и аккуратно перемешиваем. Разогреваем сковороду, смазываем ее маслом только перед первым блином. Наливаем порцию теста и быстро, вращательными движениями, распределяем его тонким, почти прозрачным слоем по всей поверхности. Выпекаем на среднем огне до полного «схватывания» поверхности и появления характерного ажурного, подрумяненного края.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.