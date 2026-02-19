Глава Росатома раскрыл, как Москва помогла Ирану с ураном Лихачев: Россия помогла Ирану с ураном при запуске СВПД и строительстве АЭС

Россия имеет опыт оказания помощи Ирану в вопросах размещения обогащенного урана, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью «Вести.Ру». Он напомнил о событиях десятилетней давности, связанных с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Десять лет назад, во время запуска СВПД, который решил тогдашний иранский кризис, мы забрали из Ирана обогащенный уран, вывезли его на территорию России и заместили. Иранцам вернули уран природного уровня обогащения, тот уран, который был адекватен правилам и обязательствам в СВПД, — сказал Лихачев.

Глава Росатома подчеркнул, что предпринятые шаги дали возможность Тегерану развивать свою мирную ядерную программу. В частности, это способствовало активной эксплуатации первого энергоблока АЭС «Бушер». Кроме того, создались условия для начала строительства второго блока атомной станции. Лихачев отметил, что сотрудничество с Ираном продолжает развиваться и сегодня.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил факт достижения консенсуса между иранскими переговорщиками и американской стороной относительно ряда положений предстоящего договора по ядерному вопросу. Дипломат обозначил, что ряд базовых принципов, согласованных сторонами, найдет отражение в готовящемся соглашении.