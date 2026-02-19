В марте или апреле в зоне спецоперации развернется ключевое сражение по полному освобождению Донецкой Народной Республики, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. В то же время, по его словам, ВС РФ сталкиваются с сопротивлением на Харьковском направлении, куда ВСУ стягивают свои резервы.

Обстановка на фронте очень разная. На ряде участков ВС РФ напористо идут вперед, например на Славянско-Краматорском направлении, где, пожалуй, через полтора-два месяца начнется генеральная битва за полное освобождение территории ДНР. Очень трудные бои идут на Харьковском направлении, в районе Купянска-Узлового, Волчанска, поскольку там рогом уперлись украинцы. Туда командование [ВСУ] подбрасывает новые и новые силы, и в общем-то России приходится ожесточенно и мощно драться. На Запорожском направлении у нас тоже достаточно трудно. Как мы знаем, [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сказал: «Без боя не сдам», — высказался Баранец.

Он подчеркнул, что российская армия достигла значительных успехов на Херсонском направлении. По словам полковника, это стало возможным благодаря ее способности эффективно уничтожать опорные пункты и вооружение ВСУ на правом берегу Днепра. Баранец указал, что важную роль в этом играют разведданные, которые местные жители Херсонской области сами предоставляют ВС РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС России проводят операцию по освобождению села Гришино. По его словам, активные боевые действия в настоящее время также сосредоточены в районе села Торецкого.