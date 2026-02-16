ВС России зачищают от сил ВСУ село Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщил «Вести.Ру» глава республики Республики Денис Пушилин. Также, по его словам, бои также сейчас сконцентрированы в районе села Торецкое.

Мы видим, что в самом населенном пункте Гришино сейчас продвигаются наши подразделения и зачищают противника непосредственно в населенном пункте, — сказал он.

В понедельник, 16 февраля, в российском оборонном ведомстве рассказали об освобождении Покровки в Сумской области и Миньковки в ДНР. Успешные операции провели российские бойцы Северной и Южной группировок войск соответственно.

Позже появилась информация, что при освобождении Покровки российским штурмовикам помог туман. Противнику же такие погодные условия помешали наладить оборону: из-за плотного тумана операторы БПЛА не смогли передавать информацию о передвижениях штурмовиков и наносить удары.

До этого стало известно, что на отдельных участках фронта в Сумской области позиции ВСУ практически обезлюдели из-за дефицита личного состава. В одном из батальонов вместо положенных 500 человек насчитывалось лишь около 100, из которых в бой могли быть направлены только 50.