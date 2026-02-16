Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 18:37

Российская армия выбивает украинские войска из Гришино

Пушилин: ВС России зачищают от ВСУ село Гришино

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВС России зачищают от сил ВСУ село Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщил «Вести.Ру» глава республики Республики Денис Пушилин. Также, по его словам, бои также сейчас сконцентрированы в районе села Торецкое.

Мы видим, что в самом населенном пункте Гришино сейчас продвигаются наши подразделения и зачищают противника непосредственно в населенном пункте, — сказал он.

В понедельник, 16 февраля, в российском оборонном ведомстве рассказали об освобождении Покровки в Сумской области и Миньковки в ДНР. Успешные операции провели российские бойцы Северной и Южной группировок войск соответственно.

Позже появилась информация, что при освобождении Покровки российским штурмовикам помог туман. Противнику же такие погодные условия помешали наладить оборону: из-за плотного тумана операторы БПЛА не смогли передавать информацию о передвижениях штурмовиков и наносить удары.

До этого стало известно, что на отдельных участках фронта в Сумской области позиции ВСУ практически обезлюдели из-за дефицита личного состава. В одном из батальонов вместо положенных 500 человек насчитывалось лишь около 100, из которых в бой могли быть направлены только 50.

ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВС России ответят на удары по Брянску и Белгороду
В Росси могут появиться новые алкотестеры
Импорт на маркетплейсах могут обложить налогом
Пленный боец ВСУ пожаловался на жизнь без воды и отдыха
Экс-солист Quest Pistols распрощался со своим авто из-за пьяной езды
ВС РФ разнесли груз НАТО в Одессе, позор Мерца и Макрона: что будет дальше
Староверы позвали МЧС на помощь, а потом передумали спасаться
Военэксперт назвал главную проблему «полков смерти» ВСУ
10-балльные пробки в Москве 16 февраля: причины, когда кончится снегопад
Тимошенко вернут часть арестованного имущества
Любимая соцсеть политиков «приказала долго жить»
Украина получила 4,4 млн снарядов от Чехии
Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Севастополе
Олимпиада в Италии отметилась историческим событием
Названо условие, при котором Зеленскому могут вручить подозрение
48 часов ада: душитель два дня насиловал девушку до обмороков
Оттенки покоя: почему нейтральная палитра помогает быстрее засыпать
Горнолыжник спрятался в лесу после падения на Олимпиаде
Трое детей остались сиротами после трагедии в Новой Москве
«Временная мера»: энергетик о поставках нефти в Венгрию через Хорватию
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.