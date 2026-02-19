Зимняя Олимпиада — 2026
Ни сметаны, ни меда не нужно. Топ-3 самых вкусных начинок для блинов на Масленицу

Фото: D-NEWS.ru
Ни сметаны, ни меда не нужно — эти три начинки превращают блины в самостоятельное блюдо, от которого невозможно оторваться. Их гениальная простота в том, что все готовится из доступных продуктов, а вкус получается настолько насыщенным и гармоничным, что никакие добавки просто не требуются. Первая начинка — нежная курица с грибами в сливочном соусе: сочное филе, ароматные шампиньоны и лук, томленые в сливках, создают идеальную текстуру. Вторая — пикантная ветчина с сыром и зеленью: тягучий расплавленный сыр, солоноватая ветчина и свежий укроп в каждом рулетике. Третья — творог с изюмом и ванилью, но не обычный, а с добавлением цедры лимона, что дает невероятную свежесть и легкость.

Для приготовления вам понадобится: для первой начинки — 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 100 мл сливок, соль и перец. Филе отварите и мелко нарежьте, грибы с луком обжарьте, смешайте все со сливками и прогрейте. Для второй — 200 г ветчины, 150 г твердого сыра, пучок укропа, немного майонеза для связки. Ветчину нарежьте соломкой, сыр натрите, зелень порубите, смешайте. Для третьей — 200 г творога, 2 ст. ложки изюма, 1 ст. ложка сахара, цедра половины лимона. Творог разомните с сахаром, добавьте распаренный изюм и цедру. Заверните начинки в готовые блины и подавайте.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

