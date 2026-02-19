Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 15:17

Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие избегают скумбрии из-за ее специфического запаха, хотя при правильном приготовлении она получается невероятно вкусной. Есть простой способ жарки, который делает рыбу нежной, сочной и ароматной. Даже те, кто раньше не любил скумбрию, просят добавку.

Подготовленную тушку нарежьте на кусочки толщиной 2–3 сантиметра и обсушите. Обваляйте в смеси муки, соли, перца и по желанию добавьте щепотку паприки. Выложите на сковороду с разогретым растительным маслом и жарьте по 4–5 минут с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.

За 2 минуты до готовности добавьте измельченный чеснок и сок половины лимона. Затем накройте крышкой и оставьте на слабом огне еще на пару минут. Рыба получится мягкой внутри и без неприятного запаха. Подавайте сразу после приготовления — вкус будет особенно насыщенным и гармоничным.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».

