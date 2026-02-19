Врач объяснил, как вовремя распознать аппендицит Врач Кондрахин: болезненность живота и поясницы могут указывать на аппендицит

Для аппендицита характерны болезненность живота и поясницы, подъем температуры тела и жидкий стул, предупредил врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что однозначных симптомов данного заболевания не существует, поэтому его бывает тяжело распознать.

Он скрывается под многими другими заболеваниями, и поэтому, скажем, в 60% случаев вместо него ошибочно ставят другой диагноз. Это коварная болезнь. Нет однозначных симптомов, которые точно бы указывали на воспаление аппендикса. Поэтому этот диагноз поставить не так просто, — пояснил врач.

Терапевт обратил внимание, что аппендицит может скрываться под инфекционными заболеваниями. По его словам, при любых непонятных болях в животе, когда причина неочевидна, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

