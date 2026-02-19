Зимняя Олимпиада — 2026
Хотите блины как кружево? Добавьте это в молоко — блинчики будут тонкие, ажурные, с сотней дырочек. И даже без начинки объедение

Хотите блины как кружево? Секрет прост — добавьте кипяток в молоко, и блинчики получатся тонкие, ажурные, с сотней дырочек. Это гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое превращает обычные блины в настоящее произведение кулинарного искусства. Их необычность в том, что крутой кипяток, влитый в тесто, моментально создаёт ту самую воздушную структуру, делая блины эластичными, нежными и невероятно красивыми. Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, прозрачные кружевные блинчики с золотистыми пузырчатыми краями, которые тают во рту. Они настолько хороши сами по себе, что даже без начинки — настоящее объедение. Просто с пылу с жару, смазанные сливочным маслом, они исчезают со стола мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, 300 мл молока, 200 г муки, 200 мл кипятка и 2 ст. ложки растительного масла. Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте молоко, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, тщательно размешивая венчиком до однородности. Затем, непрерывно помешивая, тонкой струйкой влейте крутой кипяток — тесто сразу станет жидким, гладким и шелковистым. Добавьте масло, дайте постоять 10 минут. Разогретую сковороду слегка смажьте маслом и выпекайте блины на среднем огне по 30–40 секунд с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Подавайте горячими.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.