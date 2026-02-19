Названа предварительная причина обрушения крыши завода под Липецком

Скопление снега могло привести к обрушению крыши одного из цехов завода «Моторинвест» в Липецкой области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. Эту версию власти рассматривают как предварительную.

По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается. Оперативный штаб координирует действия на месте, — написал Артамонов.

Ранее глава региона заявил, что в Краснинском округе Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов автомобильного завода «Моторинвест». По его словам, под завалами, предварительно, могут находиться люди. На место ЧП оперативно выехали спасательные службы. Руководитель округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, уточнил губернатор. По одной из версий, крыша могла обрушиться из-за накопившегося снега.

Артамонов отмечал, что из-под завалов уже извлекли пятерых человек. По его словам, сейчас пострадавших осматривают медики. Губернатор отметил, что аварийно-спасательные работы продолжаются. По данным СМИ, под завалами могут оставаться порядка 15 человек. Рядом с цехом дежурят бригады скорой помощи.