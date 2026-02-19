Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 15:15

Названа предварительная причина обрушения крыши завода под Липецком

Причиной обрушения крыши цеха автозавода в Липецкой области мог стать снег

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Скопление снега могло привести к обрушению крыши одного из цехов завода «Моторинвест» в Липецкой области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. Эту версию власти рассматривают как предварительную.

По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается. Оперативный штаб координирует действия на месте, — написал Артамонов.

Ранее глава региона заявил, что в Краснинском округе Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов автомобильного завода «Моторинвест». По его словам, под завалами, предварительно, могут находиться люди. На место ЧП оперативно выехали спасательные службы. Руководитель округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, уточнил губернатор. По одной из версий, крыша могла обрушиться из-за накопившегося снега.

Артамонов отмечал, что из-под завалов уже извлекли пятерых человек. По его словам, сейчас пострадавших осматривают медики. Губернатор отметил, что аварийно-спасательные работы продолжаются. По данным СМИ, под завалами могут оставаться порядка 15 человек. Рядом с цехом дежурят бригады скорой помощи.

обрушения
снегопады
снег
Липецкая область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России ответили на заявления стран НАТО о «плате за войну»
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.