Блины на Масленицу: подаем с курицей и шампиньонами

Когда за окном еще хозяйничает февраль, а организм, соскучившийся по теплу, требует основательности и уюта, на помощь приходят блины с начинкой, способной заменить полноценный обед.

Начнем с приготовления начинки, и здесь важно не пересушить продукты. Возьмите 300 граммов куриного филе и отварите его до готовности в подсоленной воде с лавровым листом, но не разваривайте. Остудив мясо, нарежьте его мелкими кубиками. Параллельно мелко порубите одну крупную луковицу и обжарьте на сковороде с растительным маслом до прозрачности. Добавьте к луку 200 г нарезанных шампиньонов или, если повезет, белых грибов. Жарить грибы нужно на сильном огне, чтобы они не пустили сок, а именно подрумянились, покрывшись аппетитной корочкой. Когда влага испарится, соедините грибы с курицей в одной сковороде, посолите, поперчите и прогрейте все вместе еще пару минут.

В отдельной кастрюльке растопите 50 г сливочного масла, добавьте столовую ложку муки и, энергично мешая, обжарьте ее до появления орехового аромата. Тонкой струйкой влейте 200 мл теплых сливок (20% жирности), непрерывно работая венчиком, чтобы избежать комочков. Проварите соус пару минут до загустения и вмешайте в него курицу с грибами. Дайте начинке остыть, и только после этого приступайте к фаршированию. Выкладывайте по полной ложке начинки на край каждого блинчика и заворачивайте плотным конвертом. Перед подачей такие конвертики можно слегка обжарить на сливочном масле до хрустящей корочки с обеих сторон. Подавать их лучше горячими, с ложкой густой сметаны и щепоткой свежей зелени.

Совет от шефа: чтобы куриная начинка никогда не казалась сухой, добавьте в нее при тушении одну столовую ложку майонеза или жирной сметаны прямо на сковороду. Молочная кислота сделает волокна мяса невероятно нежными и мягкими.

КБЖУ на 100 г: 220 ккал, белки — 12 г, жиры — 12 г, углеводы — 16 г.

