Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:57

Манник в стиле “зебра” с какао и ягодами: простой рецепт

Манник в стиле «зебра» с какао и ягодами: простой рецепт Манник в стиле «зебра» с какао и ягодами: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вам кажется, что манник — это исключительно простой, даже несколько детский пирог к чаю, вы просто не пробовали его другую версию. Этот вариант — дерзкое, но гармоничное сочетание нежной, тающей основы и яркой, сочной начинки из ягод. Он получается с мраморными разводами и легкой, освежающей кислинкой, которая идеально балансирует сладость.

Вам понадобится полный стакан манной крупы, такой же стакан кефира пожирнее, три четверти стакана мелкого сахара, 2 яйца категории C0, 100 г очень мягкого сливочного масла, цедра одного лайма (или лимона, если лайма нет), ванилин на кончике ножа, ровно 10 г разрыхлителя, щепотка соли и 300 г свежей или замороженной клубники или земляники. Для создания мраморного эффекта приготовьте также столовую ложку качественного какао-порошка без сахара.

Смешайте манку с кефиром в глубокой миске и оставьте минимум на 1,5 часа, а в идеале — под крышкой в прохладе на всю ночь. За это время крупа набухнет и превратится в однородную массу. Пока основа отдыхает, займитесь ягодами. Клубнику нужно промыть, обсушить и нарезать не слишком мелко, чтобы в готовом пироге чувствовалась текстура. Половину ягод слегка разомните вилкой с одной ложкой сахара из общего объема — они дадут сок, который станет частью теста. Вторую половину отложите целиком или половинками для сочного слоя внутри.

К готовой манно-кефирной основе добавьте мягкое масло, яйца, оставшийся сахар, цедру лайма, ванилин и соль. Все тщательно перемешайте до состояния гладкого теста. Половину теста перелейте в отдельную миску и вмешайте в нее просеянное какао. У вас получатся две массы — светлая и темная, шоколадная. Главная фишка: выкладывайте тесто в смазанную форму не слоями, а чередуя произвольные ложки светлой и темной массы. После каждого добавления бросайте на тесто несколько кусочков клубники и полейте чайной ложкой размятых ягод с соком. Так, слой за слоем, вы создадите неповторимый мраморный рисунок и равномерно распределите ягоды по всему объему. Разровняйте верх и отправьте в духовку, разогретую до 175 градусов, на 45–50 минут.

  • Совет: подавайте этот манник полностью остывшим, даже слегка охлажденным. Идеальным аккомпанементом к нему станет воздушный крем из маскарпоне, взбитого с каплей лаймового сока и ложкой меда, или просто легкая пудра сверху.

Пищевая ценность на 100 грамм готового продукта:

  • Калорийность: ~215 ккал. Белки: 5 г. Жиры: 9 г. Углеводы: 28 г.

Ранее мы писали о том, как приготовить быстрые пышки на кефире — простой рецепт нежной и румяной выпечки

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
манник
выпечка
кулинария
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Угроза сильнейшего обледенения нависла над Финским заливом
«Его попросили»: политолог объяснил слова Писториуса о помощи ВСУ ракетами
Хозяйка случайно постирала своего кота
Силовики Армении провели обыск в принадлежащем церкви медцентре
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.