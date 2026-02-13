Манник в стиле “зебра” с какао и ягодами: простой рецепт

Если вам кажется, что манник — это исключительно простой, даже несколько детский пирог к чаю, вы просто не пробовали его другую версию. Этот вариант — дерзкое, но гармоничное сочетание нежной, тающей основы и яркой, сочной начинки из ягод. Он получается с мраморными разводами и легкой, освежающей кислинкой, которая идеально балансирует сладость.

Вам понадобится полный стакан манной крупы, такой же стакан кефира пожирнее, три четверти стакана мелкого сахара, 2 яйца категории C0, 100 г очень мягкого сливочного масла, цедра одного лайма (или лимона, если лайма нет), ванилин на кончике ножа, ровно 10 г разрыхлителя, щепотка соли и 300 г свежей или замороженной клубники или земляники. Для создания мраморного эффекта приготовьте также столовую ложку качественного какао-порошка без сахара.

Смешайте манку с кефиром в глубокой миске и оставьте минимум на 1,5 часа, а в идеале — под крышкой в прохладе на всю ночь. За это время крупа набухнет и превратится в однородную массу. Пока основа отдыхает, займитесь ягодами. Клубнику нужно промыть, обсушить и нарезать не слишком мелко, чтобы в готовом пироге чувствовалась текстура. Половину ягод слегка разомните вилкой с одной ложкой сахара из общего объема — они дадут сок, который станет частью теста. Вторую половину отложите целиком или половинками для сочного слоя внутри.

К готовой манно-кефирной основе добавьте мягкое масло, яйца, оставшийся сахар, цедру лайма, ванилин и соль. Все тщательно перемешайте до состояния гладкого теста. Половину теста перелейте в отдельную миску и вмешайте в нее просеянное какао. У вас получатся две массы — светлая и темная, шоколадная. Главная фишка: выкладывайте тесто в смазанную форму не слоями, а чередуя произвольные ложки светлой и темной массы. После каждого добавления бросайте на тесто несколько кусочков клубники и полейте чайной ложкой размятых ягод с соком. Так, слой за слоем, вы создадите неповторимый мраморный рисунок и равномерно распределите ягоды по всему объему. Разровняйте верх и отправьте в духовку, разогретую до 175 градусов, на 45–50 минут.

Совет: подавайте этот манник полностью остывшим, даже слегка охлажденным. Идеальным аккомпанементом к нему станет воздушный крем из маскарпоне, взбитого с каплей лаймового сока и ложкой меда, или просто легкая пудра сверху.

Пищевая ценность на 100 грамм готового продукта:

Калорийность: ~215 ккал. Белки: 5 г. Жиры: 9 г. Углеводы: 28 г.

