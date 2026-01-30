Быстрые пышки на кефире — простой рецепт нежной и румяной выпечки

Эти волшебные пышки на кефире — ваше спасение, когда хочется чего-то домашнего, уютного и невероятно простого. Они подрумянятся на сковороде быстрее, чем успеет вскипеть чайник, а воздушная, нежная текстура и аппетитный вид покорят с первого укуса. Обязательно попробуйте повторить!

Ингредиенты:

Кефир (комнатной температуры) — 250 мл;

Мука пшеничная (высший сорт) — 250 г (+ 30–50 г для подпыла);

Сахарный песок — 2 ст. л. (можно регулировать);

Сода пищевая — 1 ч. л. (гасится прямо в кефире);

Соль — 1 щепотка;

Ванилин или ванильный сахар — по желанию;

Масло растительное (рафинированное) — для фритюра;

Сахарная пудра, мед или сгущенка — для сервировки.

Пошаговый рецепт приготовления:

В миске соедините кефир, сахар, соль и ванилин. Всыпьте соду и интенсивно размешайте. Дайте постоять 2–3 минуты: на поверхности появятся характерные пузырьки — это запустилась реакция, отвечающая за будущую воздушность.

Частями введите просеянную муку, активно вымешивая венчиком или ложкой. Цель — консистенция густого, тягучего йогурта с легкой «пузыристостью». Тесто не должно быть крутым, оно липнет к рукам, но легко отделяется от ложки. Добавляйте муку из запаса, если основа слишком жидкая.

В небольшой, но глубокой сковороде разогрейте масло (слой 2–2,5 см) на среднем огне. Проверить температуру можно, капнув каплю теста: оно должно сразу всплыть с пузырьками. Зачерпывайте тесто столовой ложкой, смоченной в воде, и аккуратно опускайте порции в масло. Не жарите больше 4–5 штук за раз, чтобы не снижать температуру.

Жарьте пышки 1,5–2 минуты до насыщенного золотисто-коричневого цвета с одной стороны, затем аккуратно переверните вилкой и обжарьте с другой. Готовые сразу выкладывайте на решетку или тарелку, застеленную бумажным полотенцем, для удаления излишков жира.

Дайте пышкам слегка остыть (буквально пару минут) — так они станут еще более нежными внутри. Перед подачей щедро украсьте сахарной пудрой.

Полезный совет: для пикантной нотки в тесто можно добавить щепотку лимонной цедры. А если полить готовые теплые пышки жидким медом и подать со стаканом холодного молока — это станет идеальным началом дня!

