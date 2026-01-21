Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:19

Идеальная закуска на 3 дня: секретный рецепт маринованных яиц

Идеальная закуска на 3 дня: секретный рецепт маринованных яиц Идеальная закуска на 3 дня: секретный рецепт маринованных яиц Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот деликатес получают путем выдерживания очищенных, сваренных вкрутую яиц в специальном ароматическом рассоле (маринаде). Процесс маринования не только придает невероятный аромат, но и значительно продлевает срок хранения яиц в холодильнике. Это универсальная, сытная и очень эффектная закуска родом из азиатской и европейской кухонь. Попробовав ее однажды, вы больше никогда не посмотрите на обычное вареное яйцо. Это ваш будущий кулинарный фаворит для завтраков, снэков и фуршетных столов.

Вам понадобится:

  • 10 шт. куриных яиц (средних, лучше не первой свежести — так они легче чистятся);

  • 250 мл соевого соуса;

  • 250 мл воды;

  • 100 мл рисового уксуса (или яблочного);

  • 3 ст. л. коричневого сахара;

  • 1 небольшая луковица (нарезать тонкими кольцами);

  • 4 зубчика чеснока (раздавить);

  • 1 свежий или сушеный перец чили (по желанию);

  • 1 ч. л. черного перца горошком.

Наш тайный ингредиент: 2 пакетика черного чая (или 1 ст. л. листового) — он даст красивый янтарный цвет и тонкую терпкую ноту.

Аккуратно отварите яйца до состояния «вкрутую» (8-9 минут после закипания). Чтобы желток остался ярким и без серого ободка, сразу переложите их в ледяную воду на 5–7 минут. Очистите.

В кастрюле смешайте воду, соевый соус, уксус, сахар и все специи. Добавьте чайные пакетики или листовой чай. Доведите до кипения, добавьте лук, уменьшите огонь и проварите 5 минут. Выключите и дайте остыть 10–15 минут — ароматы объединятся.

В чистую банку или контейнер плотно уложите очищенные яйца и лук из маринада. Залейте горячим, но не кипящим рассолом. Он должен полностью покрывать яйца.

Закройте крышкой и после полного остывания уберите в холодильник. Вот главный секрет: дайте им настояться минимум 24 часа для хорошего вкуса, но настоящая магия происходит через 2-3 дня. За это время яйца пропитаются равномерно, приобретут насыщенный карамельный цвет и сложный баланс солености, сладости и умами.

Совет от шефа: для абсолютно равномерного прокрашивания и насыщенного вкуса один раз в день аккуратно переворачивайте банку или перемешивайте содержимое. Подавайте, разрезав пополам и сбрызнув каплей кунжутного масла, как самостоятельную закуску или пикантное дополнение к рису.

Ранее мы писали о том, как приготовить пышный омлет как в детском саду: пошаговый рецепт.

Читайте также
Нежный банановый пирог без яиц: простой веганский рецепт
Семья и жизнь
Нежный банановый пирог без яиц: простой веганский рецепт
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Семья и жизнь
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Смузи из переспелых бананов: идеальный способ не выбрасывать фрукты
Семья и жизнь
Смузи из переспелых бананов: идеальный способ не выбрасывать фрукты
Готовлю салат с тунцом на все случаи жизни — белковый, легкий и идеальный для обеда, ужина или перекуса
Общество
Готовлю салат с тунцом на все случаи жизни — белковый, легкий и идеальный для обеда, ужина или перекуса
Ну до чего простой и вкусный салат: купила колбасный сыр и смешала с 4 ингредиентами — надо попробовать всем
Общество
Ну до чего простой и вкусный салат: купила колбасный сыр и смешала с 4 ингредиентами — надо попробовать всем
простые рецепты
быстрые рецепты
яйца
маринад
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Названа дата встречи Путина с Уиткоффом
Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.