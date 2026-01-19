Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 12:55

Пышный омлет как в детском саду: пошаговый рецепт

Пышный омлет как в детском саду: пошаговый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот омлет — из детства. Секрет его воздушности в простой технологии.

Начните с тщательного взбивания. Возьмите шесть крупных яиц и 300 мл цельного молока. Смешайте их венчиком в глубокой миске ровно три минуты — важно не спешить, чтобы насытить массу пузырьками воздуха. Добавьте щепотку соли, но не взбивайте после этого.

Возьмите форму с высокими бортами (примерно 20×30 см). Смажьте дно и стенки мягким сливочным маслом. Аккуратно, не взбалтывая, перелейте яичную смесь в форму.

Ключевой момент — выпекание. Разогрейте духовку ровно до 180 градусов. Поставьте форму на средний уровень. Ни в коем случае не открывайте дверцу первые 20 минут! Омлет должен подняться равномерно, как суфле. Готовность проверьте деревянной палочкой — она должна выйти сухой.

Дайте омлету пять минут отдохнуть в форме, прежде чем разрезать на квадратные порции. Подавайте сразу, пока он не опал.

