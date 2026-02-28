Зимняя Олимпиада — 2026
Апельсиновый манник «4 стакана»: нежнее облака и ароматнее любого пирога. Самая любимая выпечка в пост

Беру манку, апельсиновый сок и сахар — и готовлю ароматный постный манник прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для поста, правильного питания или просто когда хочется лёгкого десерта. Его необычность в том, что всего четыре стакана ингредиентов дают потрясающий результат: влажный, нежный манник с ярким цитрусовым вкусом, который получается даже вкуснее классического варианта на молоке и яйцах. Получается обалденная вкуснятина: золотистая, слегка хрустящая корочка и мягкая, пористая серединка, пропитанная апельсиновым ароматом. Ни грамма продуктов животного происхождения, а вкус — как у изысканного пирожного.

Для приготовления вам понадобится: по 1 стакану (200 мл) манной крупы, апельсинового сока (свежевыжатого или магазинного), сахара и воды. Также добавьте ½ стакана растительного масла без запаха, 1 ч. ложку соды, гашёной уксусом, и цедру одного апельсина. В миске смешайте манку, сахар и цедру. Влейте апельсиновый сок, воду и масло, тщательно перемешайте. Оставьте на 30 минут для набухания манки. Добавьте гашёную соду, перемешайте и вылейте в смазанную форму. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте, посыпав сахарной пудрой или полив апельсиновым сиропом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

