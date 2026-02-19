Тревел-блогер рассказала о популярности Африки у туристов из России

Африканский континент буквально магнитом притягивает туристов из России, становясь все более популярным, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, люди выбирают для отдыха не только уже традиционные Египет и Тунис, но и куда более экзотические варианты.

Базовое направление — это Египет и Тунис, хотя в последнюю страну наши туристы из-за ряда ограничений летают не в таких объемах, как это было раньше. Кроме того, сейчас наращивается еще поток в Марокко. Эта страна тоже становится точкой притяжения, потому как очень красивая, словно из сказок и мультиков, которые мы смотрели, когда были детьми, — пояснила собеседница NEWS.ru.

Также, по ее словам, туристы из России любят Танзанию, Занзибар, которые предлагают и сафари, и пляжный отдых.

Не стоит забывать и о Сейшельских островах — красота там неописуемая, просто картинка с заставки на ноутбуке. В числе других возможных африканских направлений — ЮАР, Маврикий и Руанда, — рассказала Ансталь.

Ранее глава одной из турфирм Юлия Савицкая рассказала NEWS.ru, что одним из самых популярных направлений среди желающих отправиться в необычное путешествие являются сафари-туры. Для такого нестандартного отдыха россиянам доступны несколько стран Африки — Танзания, Занзибар и Кения. Там путешественникам предлагают посетить джунгли, где можно поохотиться на пираний, покормить муравьедов и тапиров.