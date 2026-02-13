Что этот Нигер себе позволяет? Макрона гонят из Африки: подробности

Начальник личного штаба президента Нигера генерал Амаду Ибро объявил о мобилизации для подготовки к войне с Францией. Ниамей неоднократно обвинял Париж в попытках дестабилизировать ситуацию в республике и поддержке террористических группировок на континенте. При этом западные силы, когда-то хозяйничавшие в Нигере, были вытеснены Африканским корпусом ВС РФ. Почему Париж не может оставить страну в покое и что задумали французские спецслужбы — в материале NEWS.ru.

Что известно о войне Нигера с Францией

Генерал Амаду Ибро, возглавляющий штаб лидера Нигера Абдурахмана Тчиани, выступил на молодежном митинге в Ниамее, где призвал население готовиться к полномасштабному конфликту.

«Мы не были в состоянии войны, но теперь мы идем на войну с Францией», — заявил он.

Слушавшая речь Ибро толпа встретила его слова овациями и аплодисментами. Как сообщает журнал Jeune Afrique, нигерийцы скандировали: «Долой Францию!»

При этом в декабре 2025 года на заседании совета министров Нигера под руководством Тчиани был принят указ о всеобщей мобилизации в стране.

В Париже назвали выступление Ибро актом «информационной войны», развязанной Нигером. Пресс-секретарь Генерального штаба ВС Франции Гийом Верне напомнил, что воинский контингент Парижа покинул страну еще несколько лет назад. По его словам, о вмешательстве Пятой республики в дела африканского государства «не может быть и речи».

Нигерский военнослужащий Фото: Dracorius White/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В чем Нигер обвиняет Францию

Нигер, который до 1960 года был французской колонией, неоднократно обвинял Париж в попытках раскачать ситуацию на Черном континенте. Напряженность обострилась в 2023 году, когда в Ниамее сменилась власть и новое руководство потребовало от Пятой республики вывести войска с территории африканской страны. Это привело к разрыву военного сотрудничества и свертыванию французского влияния в регионе.

Бывший посол РФ в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов в беседе с NEWS.ru объяснил: основные причины конфронтации связаны с крупными залежами урана на нигерийской территории. По словам дипломата, за счет этих запасов Франция долгие годы закрывала до 80% своих потребностей в металле — как военных, так и энергетических. При этом ценный ресурс доставался Пятой республике по стоимости практически вдвое ниже рыночной.

«Теперь власти Нигера заметно выросли в вопросах понимания и защиты своих интересов. Они вполне законно требуют, чтобы Франция закупала уран по рыночным ценам, потому что доходы от этой торговли составляют основную часть национального бюджета африканской страны», — пояснил он.

Политолог, специалист по Африке Евгений Крутиков добавил, что речь идет в целом об искоренении остатков колониального влияния Франции в регионах Сахеля и Западной Африки.

«Помимо чисто экономического интереса здесь присутствует и вопрос престижа — как всей Франции, так и президента Эммануэля Макрона. Дипломатические возможности Парижа во многом исчерпаны, и при дальнейшем обострении Франция, вероятно, будет вынуждена прибегать к более агрессивным методам воздействия на новые антиколониальные режимы в Нигере, Мали, Буркина‑Фасо и других странах региона», — заметил собеседник NEWS.ru.

Французские солдаты в Нигере Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о военном присутствии России в Нигере

Новый этап эскалации конфликта между Францией и Нигером последовал в январе 2026 года, когда группа из 40 вооруженных боевиков напала на международный аэропорт Диори Хамани в Ниамее и прилегающую к нему 101-ю базу нигерийских ВВС. Ответственность за атаку на себя взяло «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Однако Тчиани обвинил в причастности к случившемуся правительство Франции, а также лидеров Бенина и Кот-д'Ивуара Патриса Талона и Алассана Уаттару. Отразить нападение удалось совместными силами армии Нигера и Африканского корпуса Минобороны РФ, которые ликвидировали порядка 20 террористов.

Ранее на том же объекте были дислоцированы американские военнослужащие: они находились в Нигере в рамках соглашения о военном сотрудничестве Ниамея и Вашингтона от 2012 года. Правительство Тчиани обвинило Штаты в навязывании этого документа и назвало его недействительным. Весной 2024 года в Нигер начали прибывать силы Африканского корпуса — они временно делили базу с американцами. Однако спустя несколько месяцев, в августе, США завершили вывод своего контингента из республики.

Крутиков назвал присутствие российских сил в Ниамее частью «давно выстроенной дипломатико-военной политики» Москвы в регионе.

«Защита местного аэропорта от атаки, которая могла быть сопряжена с попыткой госпереворота, — это не отдельная сенсационная акция», — пояснил он.

Размещение контингента Африканского корпуса в Нигере имеет большое значение для Москвы сразу по нескольким причинам, отметил Корендясов.

«Это важно и с точки зрения контроля над ситуацией с урановой торговлей, и с точки зрения обеспечения работы наших космических сил. Нигер очень удачно расположен как для выведения спутников в космос, так и для обеспечения космической связи и управления спутниковыми группировками», — указал экс-посол.

Французские военнослужащие Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что задумала Франция против Нигера

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, европеист Сергей Федоров в беседе с NEWS.ru оценил потенциальный конфликт Франции и Нигера как маловероятный.

«На мой взгляд, заявление Ниамея — просто декларация того, что власти Нигера с возмущением восприняли помощь Франции местным группировкам, которые пытаются захватить власть в стране. В этом плане можно говорить о сопротивлении Вооруженных сил Нигера этим формированиям, называть это войной было бы преувеличением», — пояснил он.

К тому же, полагает Федоров, Париж вряд ли решится на крупномасштабную военную операцию в Нигере в одиночку.

Экс-посол в Нигере Евгений Корендясов придерживается схожего мнения, но считает, что французы не оставят регион в покое.

«В Африке действует широкая агентурная сеть Парижа, и французские спецслужбы уже имеют опыт действий в Нигере. За последние 10–15 лет они физически устранили пару президентов Нигера, пытавшихся перезаключить условия урановой торговли. Так что вполне можно ожидать вмешательства французских спецслужб или каких-нибудь наемников под руководством французских агентов. Я не исключаю, что и нынешнего президента Абдурахмана Тчиани французы могут устранить. Они делали это раньше, они способны на это», — предупредил дипломат.

