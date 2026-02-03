Париж и Киев спелись в Африке: как они пытаются взорвать регион изнутри

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Франция по инициативе Эммануэля Макрона пытается вернуть утраченные позиции в Африке. По данным СВР, именно Париж причастен к последним попыткам госпереворотов и покушениям на континенте. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: Пятая республика действительно нацелена на «реванш» в регионе. Хватит ли у неоколониалистов на это сил и кто поможет государствам Африки стать по-настоящему свободными — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах Франции

По данным российской разведки, президент Франции Эммануэль Макрон дал указание спецслужбам республики жестко разобраться с «неугодными» ему африканскими лидерами. В СВР сообщили, что именно Париж причастен к попытке переворота в Буркина-Фасо в начале января 2026 года. Тогда в Уагадугу объявили о предотвращении атак на военных и политических лидеров, включая президента Ибрагима Траоре — известного противника неоколониализма. По версии СВР, в Париже ожидали, что устранение буркинийского лидера позволит привести к власти в африканском государстве лояльные Франции силы, однако этот план провалился.

Тем не менее Пятая республика продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне, используя для этого местные террористические группировки. В ход идет и помощь со стороны украинских структур, которые отправляют на континент беспилотники и инструкторов.

Сейчас в фокусе внимания французов находится Мали. Нападения боевиков на бензовозы, попытки блокировать города и атаки на мирных жителей призваны создать условия для свержения президента Ассими Гоиты. Таким же образом Париж пытается раскачать обстановку в Центральноафриканской Республике. При этом в СВР считают, что следующей возможной целью Франции может стать Мадагаскар: Макрон хотел бы добиться замены местного президента Микаэля Рандрианирины, взявшего курс на развитие отношений с БРИКС, на более лояльного политика.

Почему Франция решила «вернуть» Африку

Франция получила контроль над существенной частью Африки во второй половине XIX века: тогда в сферу ее влияния вошли государства на севере, западе и в центре континента — от Алжира и Марокко до Сахеля и экваториальной зоны. В середине ХХ века французские колонии получили независимость, но оставались «сырьевым придатком» Пятой республики, которая активно вела добычу полезных ископаемых в регионе. Лишь в последние годы Париж окончательно утратил влияние в Африке, поскольку главы местных государств начали разрывать с ним военные соглашения.

Член правления РАПН политолог Владимир Шаповалов в беседе с NEWS.ru отметил, что Франция и раньше использовала грязные методы ради сохранения позиций на Черном континенте.

«Она десятилетиями участвовала в организации государственных переворотов, организовывала военные вмешательства, инспирировала вооруженные столкновения и всячески дестабилизировала ситуацию в Африке. Целью было сохранение рычагов управления континентом и защита своей сферы влияния и экономических интересов. Безусловно, у Франции есть соответствующий опыт, компетенции и ресурсы для такой деятельности», — пояснил эксперт.

Однако в последнее время такие попытки все чаще заканчиваются неудачами, подчеркнул Шаповалов. Он уверен: французские власти вряд ли будут сидеть сложа руки и с большой долей вероятности продолжат расшатывать ситуацию в регионе — благо, для этого в политических элитах африканских стран осталось немало представителей так называемого компрадорского бизнеса, а также сторонников пятой колонны.

Руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» аналитик Александр Босых придерживается схожего мнения. По его словам, страны Европы судорожно пытаются доказать самим себе, что не окончательно «одряхлели» и продолжают иметь вес в мире.

«Макрон уже не в первый раз возомнил себя Наполеоном и решил вернуться в период колониальных завоеваний и агрессивной внешней политики. Тем самым он надеется отвлечь внимание граждан Франции от внутренних проблем и своего падающего рейтинга. Плюс в Африке за последнее время французы неоднократно получали пинка от России. Ну и какой же из Макрона Наполеон, если он не захочет отыграться?» — заметил собеседник.

Обретет ли Африка свободу

Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: несмотря на все провокации французов, спустя 80 лет после официального обретения независимости страны Африки наконец получают шанс на реальную свободу от влияния Парижа. Шаповалов считает, что сегодня они нуждаются в сильном партнере, который поможет им укрепить суверенитет.

«Ведущую роль в этом может сыграть Россия, которая, опираясь на свои традиции борьбы с колониализмом, вновь протягивает руку помощи африканским народам. Не случайно с 2019 года, момента проведения первого саммита Россия — Африка, отношения РФ со многими странами континента стали активно развиваться», — пояснил политолог.

Он напомнил, что уже около 10 африканских государств начали сотрудничать с Москвой в военно-политической сфере. Созданный в рамках этих соглашений российский Африканский корпус — та сила, которая способна эффективно противостоять «тройственному союзу» Франции, террористов и Украины.

Босых в свою очередь уверен: у французов нет ресурсов для того, чтобы честным путем отвоевать утерянный авторитет в Африке. Политтехнологии и работа с населением — слишком дорого, так как львиная доля доходов европейских стран проваливается в черную дыру под названием Украина, подчеркнул эксперт.

«Не желая признавать победу России на Украине, Запад своим решением о поддержке террора против неугодных фактически признал поражение в Африке. Вы, ребятки из Брюсселя, лучше подумайте, как Гренландию от Дональда Трампа уберечь. Африка вас гонит сама! Ибо у России там другой подход — мы не выкачиваем оттуда ресурсы, а даем местным жителям технологии и знания, чтобы они их использовали сами. Мы заходим не как хозяева, а как партнеры — и это ценят. А устраивая покушения и провокации против неугодных стран, Запад лишь окончательно отталкивает Африканский континент от Европы в сторону России и Китая», — резюмировал Босых.

