02 февраля 2026 в 11:22

Париж обвинили в попытке наложить лапу на бывшую колонию

СВР: Франция рассматривает варианты свержения президента Мадагаскара

Рандрианирина Михаэль Рандрианирина Михаэль Фото: Sitraka Rajaonarison/Xinhua/Global Look Press
Франция планирует добиться смены власти на Мадагаскаре, сообщила Служба внешней разведки России. По данным ведомства, Париж рассматривает способы отстранения от власти действующего президента страны Микаэля Рандрианирины.

Другой предмет деструктивного внимания руководства Франции — Мадагаскар, где в октябре 2025 г. к власти пришли силы, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС. В Париже прорабатывают пути свержения нового президента страны М. Рандрианирины и «восстановления лояльного режима», — сказано в сообщении.

Также в разведке заявили, что Франция фактически начала напрямую поддерживать террористические группировки в Африке. По оценке СВР, эти группировки становятся для Парижа главными помощниками в достижении его целей на континенте.

Такая политика, как отметили в разведке, показывает «политическое банкротство» президента Франции Эммануэля Макрона. Ему не удается изменить образ Пятой республики как «метрополии-паразита», которая хочет контролировать свои бывшие колонии и мешает их самостоятельному развитию.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Франция активно пытается вернуть свое политическое влияние в Африке. По данным ведомства, Париж хочет взять реванш после ряда неудач на континенте.

