Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:06

Раскрыты тайные планы Парижа на Африку

СВР: Франция ищет пути для политического реванша в Африке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Франция активно пытается вернуть свое политическое влияние в Африке, сообщила Служба внешней разведки РФ. По данным ведомства, Париж хочет взять реванш после ряда неудач на континенте.

Администрация [президента Франции Эммануэля] Макрона лихорадочно ищет возможности для «политического реванша» в Африке. Действительно, в последние годы Париж понес на континенте впечатляющие «потери», — сказано в сообщении.

В СВР считают, что эти неудачи связаны с приходом к власти в бывших колониях самостоятельных правительств. Новые лидеры, как утверждают в разведке, больше слушают свои народы, а не Париж. Макрон, вероятно, решил действовать жестко и разрешил планировать устранение неудобных для Франции африканских президентов.

В пример приводят попытку переворота в Буркина-Фасо 3 января. Согласно данным СВР, к ней причастны французские спецслужбы, которые хотели убить президента Ибрагима Траоре. В Париже надеялись, что это позволит поставить у власти лояльный режим и остановить волну суверенитета в Африке.

После провала там Франция, как полагают в СВР, переключилась на дестабилизацию других стран Сахеля, в первую очередь Мали. Для этого используются местные боевики и помощь с Украины, которая поставляет дроны и инструкторов. Атаки на инфраструктуру и мирных жителей в Мали должны создать условия для свержения президента Ассими Гоиты.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что публичные «заклинания» Запада о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли. Однако, по его словам, наиболее русофобские круги в Европе все еще продолжают «гнуть» эту линию.

Франция
Африка
Эммануэль Макрон
СВР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри остался без денег?
Установлены личности погибших при крушении учебного самолета в Орске
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
На охранника пролился золотой дождь после сна о курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
ВС России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Монах потрогал прихожанку за грудь после просьбы послать удачу в бизнесе
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец рассказал о приказе ВСУ не брать в плен российских бойцов
Историк объяснил, почему Трамп хочет заполучить Гренландию
Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.