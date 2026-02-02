Франция активно пытается вернуть свое политическое влияние в Африке, сообщила Служба внешней разведки РФ. По данным ведомства, Париж хочет взять реванш после ряда неудач на континенте.

Администрация [президента Франции Эммануэля] Макрона лихорадочно ищет возможности для «политического реванша» в Африке. Действительно, в последние годы Париж понес на континенте впечатляющие «потери», — сказано в сообщении.

В СВР считают, что эти неудачи связаны с приходом к власти в бывших колониях самостоятельных правительств. Новые лидеры, как утверждают в разведке, больше слушают свои народы, а не Париж. Макрон, вероятно, решил действовать жестко и разрешил планировать устранение неудобных для Франции африканских президентов.

В пример приводят попытку переворота в Буркина-Фасо 3 января. Согласно данным СВР, к ней причастны французские спецслужбы, которые хотели убить президента Ибрагима Траоре. В Париже надеялись, что это позволит поставить у власти лояльный режим и остановить волну суверенитета в Африке.

После провала там Франция, как полагают в СВР, переключилась на дестабилизацию других стран Сахеля, в первую очередь Мали. Для этого используются местные боевики и помощь с Украины, которая поставляет дроны и инструкторов. Атаки на инфраструктуру и мирных жителей в Мали должны создать условия для свержения президента Ассими Гоиты.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что публичные «заклинания» Запада о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли. Однако, по его словам, наиболее русофобские круги в Европе все еще продолжают «гнуть» эту линию.