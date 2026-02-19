Белоусов «сверил часы» с министром Вооруженных сил Мадагаскара

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром Вооруженных сил Республики Мадагаскар корпусным генералом Маминириной Ели Разафитомбо, заявили NEWS.ru в пресс-службе российского ведомства. По словам Белоусова, была проделана большая работа, в том числе завершена подготовка к встрече президентов двух стран.

Сегодня считаю важным «сверить часы» по реализации достигнутых договоренностей, — подчеркнул министр обороны РФ.

Разафитомбо в свою очередь поблагодарил Андрея Белоусова за помощь при подготовке встречи глав государств. Он особо отметил вклад Минобороны РФ при ликвидации последствий разрушительных тропических циклонов «Гезани» и «Фития», которые обрушились на остров.

Ранее президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина заявил о готовности развивать отношения с Россией во всех направлениях. Политик напомнил, что сотрудничество стран длится уже 55 лет. Мадагаскарский лидер также назвал Россию великим государством.

До этого президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Мадагаскар стал одним из ключевых партнеров Москвы на Африканском континенте. Он отметил, что отношения между странами всегда оставались ровными и сейчас вышли на новый уровень.