Россия и страны Африки обладают огромным потенциалом для экономического сотрудничества, заявил на полях Международного муниципального форума БРИКС в Петербурге исполнительный директор компании ARCOFIRM из Камеруна Антуан Реааль. По его словам, ММФ помогает расширять партнерство РФ не только с африканским континентом, но и в целом со странами Глобального Юга.

— Антуан, могли бы вы рассказать о своем бизнесе и о том, что привлекло ваше внимание на этом форуме?

— Я представляю компанию ARCOFIRM. Это сеть консультантов, которые работают для расширения возможностей сотрудничества между Россией и Африкой. Благодаря Муниципальному форуму БРИКС мы пробуем чуть-чуть расширить границы — перейти целиком на Глобальный Юг, который сейчас объединяется, чтобы обмениваться опытом, ресурсами и знаниями.

— С какими сложностями вы сталкиваетесь при реализации своей стратегии?

— Самая большая сложность — это агрессивная западная пропаганда в некоторых странах Глобального Юга. Я владею французским и английским языками. Как житель России знаю, что на некоторых телеканалах о нас говорят очень много неправильных вещей.

Например, я приглашаю делегацию принять участие в работе, которая может быть полезна для развития муниципалитета или бизнеса. Но делегаты боятся и отказываются от встречи. Они не делают это в грубой форме, но ищут вежливые оправдания, чтобы не приезжать, потому что опасаются неприятностей.

— Как противостоять этой пропаганде и давлению Запада?

— Российским организациям нужно быть чуть агрессивнее и использовать СМИ, как это делает Запад. Не для того, чтобы говорить о политике, а рассказывать об экономике, показывать, как живут люди в России. Наша задача — подготовить следующие поколения, чтобы они могли развиваться, расти и строить общий безопасный мир.

— Как вы оцениваете перспективы экономического сотрудничества России и стран Африки?

— Перспективы просто потрясающие. То, что я сегодня делаю в России, не смог бы осуществить в странах Запада. В РФ поддерживают не только меня лично, но и в целом африканские компании. Я думаю, что экономический потенциал огромный.

Можете посмотреть на вузы, в которых обучается множество африканских студентов. Я бы хотел поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что он решил дать африканцам дополнительные возможности получать образование и работу в РФ. Это всё помогает Африке, потому что тот опыт, который мы приобретаем, впоследствии разделяется с африканскими странами. Это делается не просто ради политики, как говорят многие, а меняет нашу жизнь, влияет на процесс нашего развития. Мы видим конкретные результаты.

Как предприниматель я пытаюсь объединить муниципалитеты России и Африки, российские и африканские предприятия. Всё это позволяет экономике расти. Мы можем развивать сотрудничество, например, в области поставок фруктов. Нужно организовать транзитный коридор, и на российском рынке будут африканские фрукты.

Рабочий собирает питахайю на ферме Фото: Kepseu/XinHua/Global Look Press

Ко мне также обращаются с вопросом, можем ли мы найти специалистов, например, для строительства, которые бы выполнили в России определенные задачи, получили опыт и профессию. Потом они смогут создать компанию и будут у себя на родине расширять сотрудничество с РФ. Всё это возможно, поэтому перспективы просто космические.

