«Работает где угодно»: на ММФ БРИКС показали уникальную технику РФ

VII Международный муниципальный форум БРИКС — отличная возможность для продвижения российского оборудования на международный уровень. Обеспечение городских служб качественной уборочной и ремонтной техникой — важный вопрос для всех стран — участниц объединения, заявил в интервью NEWS.ru на полях форума представитель Института регионального и муниципального развития по Москве и Московской области Кирилл Мазараки.

— Какую технику Россия показала гостям форума?

— Мы представляем механический завод ТОМЕЗ. Он производит дорожную технику на базе грузовиков КамАЗ и МАЗ. Предприятие находится в Ленинградской области, близко к месту проведения форума. Продукция завода как нельзя лучше подходит для представителей муниципалитетов, потому что обеспечивает порядок и чистоту в городе.

Это техника с очень высокой долей локализации в России. В ней применяется множество российских инновационных решений. С каждым месяцем доля иностранных комплектующих становится все меньше. Завод старается перейти полностью на российские детали. Техника качественная и очень экономичная в использовании, поэтому мы представляем завод муниципалитетам не только нашей страны, но и государств — участникам БРИКС.

— В каких условиях может работать наша техника?

— В любых климатических условиях. Более того, у нас есть уникальная техника, которая работает в условиях сильных морозов и идеально подходит для холодных регионов нашей страны. Ее производят только у нас.

— Можно ли эту технику поставлять в страны БРИКС, где нет сильных морозов?

— У нас есть предложения и для них. Большинство моделей универсальны. Если у заказчиков есть специфические требования, то наш производитель готов их рассматривать и выпускать продукцию с учетом их пожеланий. У нас действует давно известный принцип: «Техника, которая работает в России, может работать где угодно».

— Достигли ли вы каких-либо договоренностей с другим странами?

— В рамках форума есть очень интересные договоренности с некоторыми государствами БРИКС. Кроме того, мы проводим круглый стол по вопросам работы муниципалитетов в плане поддержания красоты городов. Это международная тема. Есть идеи размещения нашего производства в других странах. Мы несем туда свою технологию, машины и другую продукцию. Это может быть выгодно не только для стран-получателей, но и для России.

