«Рынок РФ очень перспективный»: бизнесмен из Китая об отношениях с Москвой

Китай — ключевой российский партнер среди зарубежных стран. Представители бизнеса КНР считают Россию очень перспективным рынком, заявил в интервью NEWS.ru заместитель генерального директора компании «Тайшанва» Ма Чжаошуай в рамках VII Международного муниципального форума стран БРИКС в Петербурге.

«Конкуренция — хороший фактор»

— Какое место занимает РФ в вашей глобальной стратегии на ближайшие 5–10 лет? Рассматриваете ли вы Россию исключительно в качестве рынка сбыта или как производственную площадку?

— Мы полагаем, что российский рынок очень перспективный и нам обязательно стоит сотрудничать. Именно поэтому мы хотим развивать партнерство с Россией, поскольку оно играет ведущую роль.

— В чем вы видите ключевое конкурентное преимущество вашей компании и продукции для российского потребителя? Не боитесь ли конкуренции?

— Мы не боимся конкуренции, потому что сейчас российский рынок очень активно расширяется. Мы считаем конкуренцию хорошим фактором, который способствует улучшению нашей продукции и помогает ее продвигать. Мы хотим сотрудничать с Россией и расширять экономические контакты.

— Как вы считаете, упростит ли участие Китая в БРИКС выход вашей компании на российский рынок? Влияет ли это на стратегическое планирование и уровень доверия?

— Сейчас в мире происходит глобализация. В этой связи БРИКС является прекрасной платформой для продвижения и взаимовыгодного сотрудничества. То, что Китай является важной частью объединения стран, облегчит взаимодействие с Россией и выход на российский рынок. Это является значимым аспектом взаимодействия двух государств.

«Нужно продвигать инклюзивность»

— Какие шаги должны предпринять правительство, бизнес России и Китая, чтобы качественно изменить экономическое сотрудничество, выйти за рамки торговли сырьем и товарами народного потребления?

— Нужно продвигать инклюзивность, сделать рынок более открытым, а также повысить информирование населения и бизнеса о новинках и новой продукции.

— В каких несырьевых секторах (цифровая экономика, зеленые технологии, умная инфраструктура) вы видите наибольший потенциал для углубления, а также инвестиционного и технологического партнерства между китайским бизнесом и союзниками из других стран БРИКС?

— Как сказал президент России Владимир Путин, нужно продвигать сотрудничество не только больших компаний в сырьевом секторе, но и малого, среднего бизнеса, а также взаимодействие между частными предпринимателями обеих стран.

— Насколько активно ваша компания использует расчеты в юанях и в других национальных валютах членов БРИКС? Возникают ли какие-либо препятствия?

— В настоящее время расчеты идут в юанях и рублях. Я как представитель компании надеюсь, что в будущем это направление будет развиваться. Сложности присутствуют. Но в свете того, что правительства России и Китая активно сотрудничают и настроены на диалог, трудности преодолеваются.

