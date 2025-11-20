Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:00

В Петербурге открылся VII международный муниципальный форум БРИКС

Открытие VII Международного муниципального форума БРИКС Открытие VII Международного муниципального форума БРИКС Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В здании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга прошло торжественное открытие VII Международного муниципального форума БРИКС. На мероприятие приехали представители муниципалитетов из стран объединения, а также из государств, которые готовы к сотрудничеству с альянсом — всего из 126 стран мира. От России участвуют представители 89 субъектов РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

В ходе открытия форума были подписаны ряд соглашений по развитию отношений между муниципалитетами, и между организаторами форума. В рамках деловой, экспертной и образовательной программы планируется обсудить развитие территорий, улучшить координацию между муниципалитетами и наладить связи между государством, бизнесом и профессионалами. Ключевым событием станет пленарное заседание на тему «Города-побратимы и народная дипломатия как фактор экономического роста».

Форум проходит с 20 по 21 ноября при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. Генеральным информационным партнером мероприятия стал NEWS.ru.

Ранее в Казани в рамках выездной сессии международного Дубайского инвестиционного форума БРИКС провели круглый стол с участием представителей инвестиционного сообщества из ОАЭ, стран БРИКС+ и российского бизнеса. Собравшиеся обсудили формы экономической интеграции союзных стран и расширение делового сотрудничества в рамках общественной дипломатии.

БРИКС
форумы
Санкт-Петербург
муниципалитеты
Павел Воробьев
П. Воробьев
Михаил Чернов
М. Чернов
