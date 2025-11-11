Дом БРИКС в РТ провел выездную сессию инвестиционного форума БРИКС ОАЭ

В Казани в рамках выездной сессии Международного инвестиционного форума БРИКС провели круглый стол с участием представителей инвестиционного сообщества из ОАЭ, стран БРИКС+ и российского бизнеса. Собравшиеся обсудили формы экономической интеграции союзных стран и расширение делового сотрудничества в рамках общественной дипломатии.

Ректор Евразийского международного университета, академик и президент Дома БРИКС Константин Клименко и председатель Дома БРИКС в Казани Виктория Михайлова собрали деловое сообщество Татарстана для обсуждения форм экономической интеграции стран БРИКС и БРИКС+ и расширения делового сотрудничества союзных стран в рамках общественной дипломатии.

Президент «Дома БРИКС» Константин Клименко Фото: NEWS.ru

На мероприятии присутствовало более 60 представителей бизнеса и власти Татарстана. В рамках дискуссии они поговорили о новых возможностях для инвесторов, благотворительности и гуманитарной помощи, значении культурного кода России, развитии здравоохранении и инновациях.

Основная идея проведения сессии — создать плацдарм для формирования делегации от Татарстана на дубайский инвестфорум заинтересованной в конкретных инвестициях в развитие предприятий Республики Татарстан, — отметила Михайлова.

Председатель Дома БРИКС в Казани Виктория Михайлова Фото: NEWS.ru

Представитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Марина Епифанцева сообщила, что в сотрудничестве со странами БРИКС лидирует Китай. Она также пояснила, как государство помогает предпринимателям безопасно и уверенно работать с этим экономическим союзом, избегая недобросовестных партнеров.

Представитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Марина Епифанцева Фото: NEWS.ru

Тем временем соорганизатор форума директор по развитию компании «Академия дверей» Файруза Гилязутдинова рассказала, что на данном этапе сформирована рабочая группа и проведен предварительный отбор инвестиционных проектов. По ее словам, в рамках круглого стола были созданы необходимые предпосылки для эффективного представления Татарстана на Дубайском инвестиционном форуме.

У нас уже сформирована рабочая группа и определяются ключевые участники делегации, проведен предварительный отбор инвестиционных проектов с учетом их инвестиционной привлекательности и готовности к привлечению зарубежных средств, разработана программа участия и мероприятий делегации на форуме, установлены контакты и начаты переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами, определены ответственные за координацию и сопровождение делегации, подготавливаются материалы и презентации, адаптированные под требования международного инвестиционного сообщества. Таким образом, созданы необходимые предпосылки для эффективного и целенаправленного представления Татарстана на Дубайском инвестиционном форуме с акцентом на конкретные инвестиции и развитие местных предприятий, — добавила Гилязутдинова.

Соорганизатор форума, директор по развитию компании «Академия дверей» Файруза Гилязутдинова Фото: NEWS.ru

В ходе круглого стола с речью выступила заместитель генерального директора NEWS.ru Анастасия Бучнева. NEWS.ru выступает генеральным информационным партнером Международного Муниципального форума стран БРИКС.

Обстановка в стране и мире заставляет гибче планировать, тщательно выбирать себе партнеров, проверять информацию и, конечно же, реагировать на вызовы. Сегодня медиапродукты становятся не просто площадкой для рекламы и пиара, это драйверы развития инвестиционной привлекательности регионов и международного сотрудничества. В партнерстве с ключевыми игроками отраслей мы разрабатываем и реализуемые инструменты и сервисы, которые смогут закрыть потребности наших партнеров в решении задач на федеральном, региональном и международном уровне. Одним из ключевых направлений международного сотрудничества для нас являются мероприятия, легально и эффективно работающие по направлению БРИКС и БРИКС+. Учитывая ключевые задачи по реализации нашего титульного проекта «Регионы NEWS.ru», а также глобального партнерства по теме БРИКС с Международным Муниципальным Форумом стран БРИКС, где NEWS.ru выступает генеральным медиа партнером, нам очень важно было поддержать инициативы по международной и региональной тематике в одном из ключевых регионов — Казани. Благодарим организаторов за предоставленную возможность быть услышанными и надеемся на долгосрочное сотрудничество в рамках освещения важнейших тем повестки, — подчеркнула Бучнева.

Заместитель генерального директора NEWS.ru Анастасия Бучнева Фото: NEWS.ru

А заместитель руководителя проектов коммерческой недвижимости группы компаний ASG Инвест Татьяна Разумовская выступила с презентацией деятельности компании. Она обозначила ключевые направления работы и проекты по развитию территорий Казанской агломерации и коммерческой недвижимости Татарстана.

Заместитель руководителя проектов коммерческой недвижимости группы компаний ASG Инвест Татьяна Разумовская Фото: NEWS.ru

Помимо этого, участники послушали генерального директора компании «СК БО ГРУПП» Орифджона Бобоева.

Мы видим огромную ценность повестки БРИКС в создании новых, прочных экономических мостов между странами. Наш собственный опыт — это прямое тому подтверждение. Форум же открыл нам дорогу для новых партнерств, позволяющих обмениваться передовыми технологиями и компетенциями в строительной отрасли. Для нас, как для компании, чьи объекты являются частью повседневной жизни тысяч людей, это возможность работать на благо страны на новом уровне. Мы строим не просто здания, а современную инфраструктуру для бизнеса и общества, создаем качественную среду и рабочие места. Наши планы по развитию теперь напрямую связаны с кооперацией в рамках БРИКС. Мы намерены активно использовать этот мощный импульс для расширения географии проектов, внедрения международных стандартов качества и реализации еще более масштабных и значимых для экономики России строек. «СК БО ГРУПП» уверена, что именно такая практическая кооперация является настоящим двигателем прогресса, от которой выигрывают и бизнес, и общество, и страна в целом, — высказался Бобоев.

Генеральный директор компании «СК БО ГРУПП» Орифджон Бобоев Фото: NEWS.ru

Руководитель UMMALAND Резеда Акчурина, в свою очередь, заявила, что БРИКС — это важная практическая площадка для партнерств. Она уверена, что альянс откроет российскому бизнесу глобальные перспективы, а его принципы справедливости и участие мусульманских стран закладывают основу новой многополярной экономики. На круглом столе также выступил руководитель клиники «Дружков» Олег Дружков.

Руководитель UMMALAND Резеда Акчурина Фото: NEWS.ru

До этой встречи на выездной сессии Международного Дубайского инвестиционного Форума, аббревиатура «БРИКС» значило, что-то далекое, больше политическое и не затрагивающее мою работу. Однако, получив приглашение и посетив данное мероприятие, для себя узнал много нового. На мероприятии встретил много разных по духу и по делу людей. Это и предприниматели Татарстана, продвигающие товары и услуги нашей Республики. Это и благотворительные фонды, выполняющие свою тяжелую и бескорыстную работу. Журналисты, которые не только рассказывают о событиях в той или иной части мира, но и осуществляющие взаимосвязь между разными слоями людей. В легкой и непринужденной обстановке, познакомились, обсудили наши проблемы, нашли точки соприкосновения и возможности помочь друг другу. БРИКС это не только политика, это новая возможность, мировой порядок, инструмент и новый образ жизни, — рассказал Дружков.

Соорганизатором мероприятия выступила меценат, предприниматель и общественный деятель Ланетта Патрикеева.

Меценат, предприниматель и общественный деятель Ланетта Патрикеева (слева) председатель Дома БРИКС в Казани Виктория Михайлова (справа) Фото: Полина Николаева

Возможности роста и развития предпринимательства в России напрямую зависят от возможностей, которые дает Дом БРИКС на международной площадке и которые обеспечивают в первую очередь безопасность бизнеса на территории не только России, но и стран альянса БРИКС+, — подчеркнула Патрикеева.



Участие в мероприятии приняли руководители фондов, представители органов власти и ведущие эксперты Татарстана. Такой состав участников свидетельствует о высоком уровне и значимости состоявшегося диалога.

