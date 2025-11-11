Дом БРИКС в РТ провел выездную сессию инвестиционного форума БРИКС ОАЭ

В Казани в рамках выездной сессии Международного инвестиционного форума БРИКС провели круглый стол с участием представителей инвестиционного сообщества из ОАЭ, стран БРИКС+ и российского бизнеса. Собравшиеся обсудили формы экономической интеграции союзных стран и расширение делового сотрудничества в рамках общественной дипломатии.
Ректор Евразийского международного университета, академик и президент Дома БРИКС Константин Клименко и председатель Дома БРИКС в Казани Виктория Михайлова собрали деловое сообщество Татарстана для обсуждения форм экономической интеграции стран БРИКС и БРИКС+ и расширения делового сотрудничества союзных стран в рамках общественной дипломатии.
На мероприятии присутствовало более 60 представителей бизнеса и власти Татарстана. В рамках дискуссии они поговорили о новых возможностях для инвесторов, благотворительности и гуманитарной помощи, значении культурного кода России, развитии здравоохранении и инновациях.
Основная идея проведения сессии — создать плацдарм для формирования делегации от Татарстана на дубайский инвестфорум заинтересованной в конкретных инвестициях в развитие предприятий Республики Татарстан, — отметила Михайлова.
Представитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Марина Епифанцева сообщила, что в сотрудничестве со странами БРИКС лидирует Китай. Она также пояснила, как государство помогает предпринимателям безопасно и уверенно работать с этим экономическим союзом, избегая недобросовестных партнеров.
Тем временем соорганизатор форума директор по развитию компании «Академия дверей» Файруза Гилязутдинова рассказала, что на данном этапе сформирована рабочая группа и проведен предварительный отбор инвестиционных проектов. По ее словам, в рамках круглого стола были созданы необходимые предпосылки для эффективного представления Татарстана на Дубайском инвестиционном форуме.
У нас уже сформирована рабочая группа и определяются ключевые участники делегации, проведен предварительный отбор инвестиционных проектов с учетом их инвестиционной привлекательности и готовности к привлечению зарубежных средств, разработана программа участия и мероприятий делегации на форуме, установлены контакты и начаты переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами, определены ответственные за координацию и сопровождение делегации, подготавливаются материалы и презентации, адаптированные под требования международного инвестиционного сообщества. Таким образом, созданы необходимые предпосылки для эффективного и целенаправленного представления Татарстана на Дубайском инвестиционном форуме с акцентом на конкретные инвестиции и развитие местных предприятий, — добавила Гилязутдинова.
В ходе круглого стола с речью выступила заместитель генерального директора NEWS.ru Анастасия Бучнева. NEWS.ru выступает генеральным информационным партнером Международного Муниципального форума стран БРИКС.
Обстановка в стране и мире заставляет гибче планировать, тщательно выбирать себе партнеров, проверять информацию и, конечно же, реагировать на вызовы. Сегодня медиапродукты становятся не просто площадкой для рекламы и пиара, это драйверы развития инвестиционной привлекательности регионов и международного сотрудничества. В партнерстве с ключевыми игроками отраслей мы разрабатываем и реализуемые инструменты и сервисы, которые смогут закрыть потребности наших партнеров в решении задач на федеральном, региональном и международном уровне. Одним из ключевых направлений международного сотрудничества для нас являются мероприятия, легально и эффективно работающие по направлению БРИКС и БРИКС+. Учитывая ключевые задачи по реализации нашего титульного проекта «Регионы NEWS.ru», а также глобального партнерства по теме БРИКС с Международным Муниципальным Форумом стран БРИКС, где NEWS.ru выступает генеральным медиа партнером, нам очень важно было поддержать инициативы по международной и региональной тематике в одном из ключевых регионов — Казани. Благодарим организаторов за предоставленную возможность быть услышанными и надеемся на долгосрочное сотрудничество в рамках освещения важнейших тем повестки, — подчеркнула Бучнева.
А заместитель руководителя проектов коммерческой недвижимости группы компаний ASG Инвест Татьяна Разумовская выступила с презентацией деятельности компании. Она обозначила ключевые направления работы и проекты по развитию территорий Казанской агломерации и коммерческой недвижимости Татарстана.
Помимо этого, участники послушали генерального директора компании «СК БО ГРУПП» Орифджона Бобоева.
Мы видим огромную ценность повестки БРИКС в создании новых, прочных экономических мостов между странами. Наш собственный опыт — это прямое тому подтверждение. Форум же открыл нам дорогу для новых партнерств, позволяющих обмениваться передовыми технологиями и компетенциями в строительной отрасли. Для нас, как для компании, чьи объекты являются частью повседневной жизни тысяч людей, это возможность работать на благо страны на новом уровне. Мы строим не просто здания, а современную инфраструктуру для бизнеса и общества, создаем качественную среду и рабочие места. Наши планы по развитию теперь напрямую связаны с кооперацией в рамках БРИКС. Мы намерены активно использовать этот мощный импульс для расширения географии проектов, внедрения международных стандартов качества и реализации еще более масштабных и значимых для экономики России строек. «СК БО ГРУПП» уверена, что именно такая практическая кооперация является настоящим двигателем прогресса, от которой выигрывают и бизнес, и общество, и страна в целом, — высказался Бобоев.
Руководитель UMMALAND Резеда Акчурина, в свою очередь, заявила, что БРИКС — это важная практическая площадка для партнерств. Она уверена, что альянс откроет российскому бизнесу глобальные перспективы, а его принципы справедливости и участие мусульманских стран закладывают основу новой многополярной экономики. На круглом столе также выступил руководитель клиники «Дружков» Олег Дружков.
До этой встречи на выездной сессии Международного Дубайского инвестиционного Форума, аббревиатура «БРИКС» значило, что-то далекое, больше политическое и не затрагивающее мою работу. Однако, получив приглашение и посетив данное мероприятие, для себя узнал много нового. На мероприятии встретил много разных по духу и по делу людей. Это и предприниматели Татарстана, продвигающие товары и услуги нашей Республики. Это и благотворительные фонды, выполняющие свою тяжелую и бескорыстную работу. Журналисты, которые не только рассказывают о событиях в той или иной части мира, но и осуществляющие взаимосвязь между разными слоями людей. В легкой и непринужденной обстановке, познакомились, обсудили наши проблемы, нашли точки соприкосновения и возможности помочь друг другу. БРИКС это не только политика, это новая возможность, мировой порядок, инструмент и новый образ жизни, — рассказал Дружков.
Соорганизатором мероприятия выступила меценат, предприниматель и общественный деятель Ланетта Патрикеева.
Возможности роста и развития предпринимательства в России напрямую зависят от возможностей, которые дает Дом БРИКС на международной площадке и которые обеспечивают в первую очередь безопасность бизнеса на территории не только России, но и стран альянса БРИКС+, — подчеркнула Патрикеева.
Участие в мероприятии приняли руководители фондов, представители органов власти и ведущие эксперты Татарстана. Такой состав участников свидетельствует о высоком уровне и значимости состоявшегося диалога.
Читайте также:
Конец эпохи доллара уже завтра: почему в США испугались БРИКС
Второе заседание оргкомитета VII ММФ БРИКС прошло в Петербурге
Мучительная агония ЕС: почему Европа не переживет усиление БРИКС и ШОС