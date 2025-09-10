Конец эпохи доллара уже завтра: почему в США испугались БРИКС

В Вашингтоне блок БРИКС объявили «угрозой» для Америки и для доллара, хотя и назвали «непрочным» объединением, у которого нет будущего. В результате США толкают страны объединения к еще большему сближению. Почему это отвечает интересам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале NEWS.ru.

Что говорят о БРИКС в администрации Трампа

Старший советник Трампа Питер Наварро обрушился с резкой критикой на страны БРИКС. «Поставляя свой экспорт в Соединенные Штаты, они, подобно вампирам, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — заявил он в интервью телеканалу Real America's Voice.

Политик также усомнился в прочности объединения из-за «ненависти и желания убить друг друга» входящих в него стран. Кроме того, по его словам, «ни одна страна — участник БРИКС не выживет без экспорта в США». Он, видимо, забыл, что экспорт России, одной из стран — основательниц клуба, в США в первые шесть месяцев 2025 года составил всего $2,6 млрд, которые не делают погоды в российской экономике.

«На слова Наварро можно было бы не обращать внимания — даже в самих США у него репутация, мягко скажем, не самого умного человека», — рассказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. Он напомнил, что предприниматель Илон Маск ранее называл Наварро «идиотом, который тупее мешка с картошкой». Однако, по мнению Воробьева, к словам советника Трампа в адрес БРИКС все-таки стоит отнестись внимательно, потому что они в целом отражают агрессивную линию вашингтонской администрации по отношению к объединению.

Какую политику проводит Трамп в отношении БРИКС

«Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — заявлял Трамп в июле. По его мнению, входящие в объединение страны пытались бросить вызов доллару. «БРИКС хотел попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара», — сказал он и пообещал защитить валюту и интересы Америки, пригрозив странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными 10-процентными пошлинами.

Старший советник Трампа Питер Наварро Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Его политика в отношении конкурирующего экономического блока не сводится к одной лишь риторике и угрозам. В августе глава Белого дома ввел 50% пошлин на индийские товары за покупку российской нефти и пригрозил санкциями Китаю. «Я был очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти у России. И я дал им это понять», — заявил Трамп.

Пошлины в 50% были введены на товары из Бразилии. Таким образом американский лидер отреагировал на уголовное дело против экс-президента страны Жаира Болсонару, которого обвиняют в попытке переворота. Однако глава США называет это преследование несправедливой «охотой на ведьм».

К чему привела политика Трампа в отношении БРИКС

Вместе с тем политика американской администрации в отношении БРИКС привела к обратным результатам. Так, наметилось беспрецедентное сближение между Индией и Китаем и другими странами объединения. Индийский премьер-министр Нарендра Моди приехал на саммит ШОС в Пекин, где провел переговоры с лидерами КНР и РФ Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Вместе с китайским коллегой он категорически отказался уступать давлению США и ставить на паузу нефтяную торговлю с Россией.

8 сентября по инициативе Бразилии был созван внеочередной онлайн-саммит БРИКС, на котором, по словам президента страны Лулы да Силвы, обсудили укрепление торговых связей между дружественными странами. «„Разделяй и властвуй“ — это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего», — заявил он.

«Многие на Западе и ястребы в Соединенных Штатах уверены, что БРИКС является каким-то блоком, который настроен на то, чтобы подорвать доминирование Запада в мире», — сказал NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. На самом деле, по его словам, объединение не направлено против кого-то, а, наоборот, нацелено на то, чтобы сотрудничать вне рамок давления западных экономик. «То есть, если бы не было этого общего санкционного тарифного давления со стороны США и других стран Запада, БРИКС бы была более маргинальной структурой, чем она является сейчас», — пояснил эксперт.

Саммит БРИКС в Бразилии в 2025 году Фото: Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам финансового аналитика Дмитрия Голубовского, БРИКС превращается в «формат общения», при помощи которого страны-участницы согласовывают меры защиты от давления не столько Запада, сколько Соединенных Штатов. «Именно так на повестку дня вопрос ставит Бразилия, которая хочет использовать БРИКС как инструмент коллективной защиты против тарифного произвола. Потому что она попала под удар первой. Индия — второй», — пояснил Голубовский NEWS.ru.

По мнению Воробьева, сплочение БРИКС в ответ на враждебные действия Трампа находится вполне в русле его собственной стратегии. «Трамп и Путин обо всем самым важном уже договорились на Аляске. После прихода к власти он вполне сознательно разрушает мировую торговлю и пытается возродить американскую автаркию. В этом смысле результаты политики американского президента в отношении БРИКС приемлемы для вашингтонской администрации и соответствуют ее интересам. Для Трампа, похоже, глобализм — такой же враг, как и для Путина, и с ним решено покончить», — заключил Воробьев.

Читайте также:

Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад Победы в Пекине

Круче «Орешника». Ядерные торпеды и лазеры: новое оружие РФ отрезвит Европу

США в шоке: Россия доминирует в гонке дронов, в чем секрет успеха ВС РФ