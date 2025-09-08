Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 18:10

В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир

Лидеры БРИКС выступили за создание более справедливого мирового порядка

Владимир Путин на внеочередной встречи БРИКС (в формате видеоконференции) Владимир Путин на внеочередной встречи БРИКС (в формате видеоконференции) Фото: kremlin.ru

Лидеры стран БРИКС достигли консенсуса о необходимости формирования более справедливого и сбалансированного мирового порядка, сообщила пресс-служба президента Бразилии. Данное решение было принято в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения, состоявшегося 8 сентября.

Инициатором проведения виртуального саммита выступил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. Основной темой обсуждения стала торговая политика американского лидера Дональда Трампа и ее потенциальное влияние на глобальную экономику.

Страны блока провели комплексную оценку текущей глобальной ситуации. Был достигнут консенсус о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку, способному отражать текущие преобразования и более эффективно реагировать на требования глобального Юга, — сказано в сообщении.

Участники встречи обсудили риски, связанные с усилением односторонних мер в международной торговле. Была выражена готовность к развитию механизмов солидарности и координации внутри объединения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выступление Владимира Путина в рамках онлайн-саммита БРИКС не будет открыто для средств массовой информации. Он пояснил, что все мероприятия будут проводиться в закрытом режиме.

БРИКС
мировой порядок
Бразилия
Луис Инасиу Лула да Силва
