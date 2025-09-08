В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир

Владимир Путин на внеочередной встречи БРИКС (в формате видеоконференции)

В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир Лидеры БРИКС выступили за создание более справедливого мирового порядка

Лидеры стран БРИКС достигли консенсуса о необходимости формирования более справедливого и сбалансированного мирового порядка, сообщила пресс-служба президента Бразилии. Данное решение было принято в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения, состоявшегося 8 сентября.

Инициатором проведения виртуального саммита выступил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. Основной темой обсуждения стала торговая политика американского лидера Дональда Трампа и ее потенциальное влияние на глобальную экономику.

Страны блока провели комплексную оценку текущей глобальной ситуации. Был достигнут консенсус о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку, способному отражать текущие преобразования и более эффективно реагировать на требования глобального Юга, — сказано в сообщении.

Участники встречи обсудили риски, связанные с усилением односторонних мер в международной торговле. Была выражена готовность к развитию механизмов солидарности и координации внутри объединения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выступление Владимира Путина в рамках онлайн-саммита БРИКС не будет открыто для средств массовой информации. Он пояснил, что все мероприятия будут проводиться в закрытом режиме.