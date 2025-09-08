Выступление Путина на саммите БРИКС решили закрыть для СМИ Песков: онлайн-выступление Путина на саммите БРИКС не будут открывать для СМИ

Выступление президента России Владимира Путина в рамках онлайн-саммита БРИКС не будет открыто для средств массовой информации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что все мероприятия будут проводиться в закрытом режиме, передает ТАСС. Песков добавил, что по завершении саммита пресс-служба даст краткое информационное сообщение о его итогах.

Ранее сообщалось, что Путин подключился к удаленной встрече лидеров стран БРИКС. Инициатором мероприятия выступил лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Темой встречи стала торговая политика президента США Дональда Трампа.

Прежде политолог Юрий Светов отметил, что проблема экономического давления США затрагивает не только Бразилию, но и других ключевых участников блока. По его словам, Индия также сталкивается с торговыми барьерами, а товарооборот между Китаем и США значительно сократился. Кроме того, политолог подчеркнул, что для России особую актуальность приобретают заявления Трампа о готовящемся новом пакете санкций.