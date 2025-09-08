Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 15:40

Путин принял участие в виртуальном саммите БРИКС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подключился к удаленной встрече лидеров стран БРИКС, передает РИА Новости. Инициатором встречи выступил лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Темой встречи стала торговая политика президента США Дональда Трампа. Переговоры проходят в закрытом формате, без участия журналистов.

Также в ходе саммита президент Бразилии подчеркнул, что разрешение кризисной ситуации на Украине должно учитывать законные опасения всех сторон вопроса в области безопасности. По словам главы государства, саммит в Анкоридже стал шагом на пути урегулирования.

Ранее политолог Юрий Светов отметил, что проблема экономического давления США затрагивает не только Бразилию, но и других ключевых участников блока. По его словам, Индия также сталкивается с торговыми барьерами, а товарооборот между Китаем и США значительно сократился. Кроме того, политолог подчеркнул, что для России особую актуальность приобретают заявления американского президента ДональдаТрампа о готовящемся новом пакете санкций.

Владимир Путин
БРИКС
Бразилия
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вор ночью»: экс-глава МИД Украины назвал причину бегства с Украины
«Пасть как у змеи»: в Сети раскритиковали внешность жены Безоса на ужине
Стало известно, какой фактор повышает риск ранней смерти
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут в октябре 2025 года: насколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.