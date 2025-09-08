Путин принял участие в виртуальном саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин подключился к удаленной встрече лидеров стран БРИКС, передает РИА Новости. Инициатором встречи выступил лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Темой встречи стала торговая политика президента США Дональда Трампа. Переговоры проходят в закрытом формате, без участия журналистов.

Также в ходе саммита президент Бразилии подчеркнул, что разрешение кризисной ситуации на Украине должно учитывать законные опасения всех сторон вопроса в области безопасности. По словам главы государства, саммит в Анкоридже стал шагом на пути урегулирования.

Ранее политолог Юрий Светов отметил, что проблема экономического давления США затрагивает не только Бразилию, но и других ключевых участников блока. По его словам, Индия также сталкивается с торговыми барьерами, а товарооборот между Китаем и США значительно сократился. Кроме того, политолог подчеркнул, что для России особую актуальность приобретают заявления американского президента ДональдаТрампа о готовящемся новом пакете санкций.