08 сентября 2025 в 15:38

В Бразилии раскрыли свое видение разрешения конфликта на Украине

Глава Бразилии призвал учитывать опасения всех сторон конфликта на Украине

Луис Инасиу Лула да Силва Луис Инасиу Лула да Силва Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Разрешение кризисной ситуации на Украине должно учитывать законные опасения всех сторон конфликта в области безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите БРИКС. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, саммит в Анкоридже стал шагом на пути урегулирования.

Урегулирование конфликта на Украине должно обязательно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности, — отметил он.

Ранее сообщалось, что онлайн-саммит БРИКС пройдет 8 сентября в закрытом формате. Он начался в 08:00 по североамериканскому времени (15:00 мск). По итогам мероприятия совместного заявления выпущено не будет.

Тем временем стало известно, что Бразилия официально приступила к введению ответных санкций в отношении США из-за введенных Вашингтоном 50-процентных тарифов на бразильский стальной прокат. Данное решение санкционировано главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках закона об экономической взаимности, который предоставляет стране право реагировать на односторонние торговые барьеры партнеров.

