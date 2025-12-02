Таиланд попросил Индию об одной услуге Таиланд попросил Индию поддержать его заявку на вступление в БРИКС

Таиланд обратился к Индии с просьбой поддержать его заявку на вступление в БРИКС в качестве полноправного члена, сообщил таиландский МИД по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. Уточняется, что речь об этом зашла в ходе встречи министра иностранных дел Таиланда Сихасака Пхуангкеткеу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

Министр обратился к Индии с просьбой поддержать заинтересованность Таиланда присоединиться к БРИКС во время председательства Индии в БРИКС в 2026 году, — указано в сообщении МИД Таиланда.

Ранее посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию с долей рынка более 30%. По его словам, Москва готова и дальше предлагать индийской стороне самые выгодные условия в нефтегазовой сфере, несмотря на западные санкции.

До этого выяснилось, что индийская сторона планирует начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и ЗРК С-500 во время декабрьского визита президента России Владимира Путина. По оценке СМИ, потенциальная оборонная сделка между Индией и Россией «может осложнить любую торговую сделку» с США, которые последовательно выступают против закупок Нью-Дели российского вооружения.