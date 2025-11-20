Стало известно, как Россия укрепляет позиции на нефтяном рынке Индии Посол Алипов: Россия продолжает поставлять в Индию более 30% нефти

Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию с долей рынка более 30%, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. По его словам, Москва готова и дальше предлагать индийской стороне самые выгодные условия в нефтегазовой сфере, несмотря на западные санкции, передает РИА Новости.

Несмотря на попытки подорвать двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере, наша кооперация на данном треке поступательно развивается. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей рынка свыше 30%, — подчеркнул Алипов.

Как отметил посол, для индийского руководства в приоритете остается экономическая целесообразность. Это значит, что РФ сохранит за собой статус одного из основных партнеров в нефтегазовой сфере, что позволит индийским предпринимателям корректировать взаимодействие с российскими компаниями с учетом текущей конъюнктуры рынка.

Ранее заместитель главы Минпромторга Алексей Груздев заявил о возможности налаживания сотрудничества с Индией в сфере гражданских беспилотных технологий. По его словам, Россия динамично развивает это направление и готова предложить индийским партнерам свои наработки.