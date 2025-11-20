Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:55

Стало известно, как Россия укрепляет позиции на нефтяном рынке Индии

Посол Алипов: Россия продолжает поставлять в Индию более 30% нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию с долей рынка более 30%, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. По его словам, Москва готова и дальше предлагать индийской стороне самые выгодные условия в нефтегазовой сфере, несмотря на западные санкции, передает РИА Новости.

Несмотря на попытки подорвать двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере, наша кооперация на данном треке поступательно развивается. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей рынка свыше 30%, — подчеркнул Алипов.

Как отметил посол, для индийского руководства в приоритете остается экономическая целесообразность. Это значит, что РФ сохранит за собой статус одного из основных партнеров в нефтегазовой сфере, что позволит индийским предпринимателям корректировать взаимодействие с российскими компаниями с учетом текущей конъюнктуры рынка.

Ранее заместитель главы Минпромторга Алексей Груздев заявил о возможности налаживания сотрудничества с Индией в сфере гражданских беспилотных технологий. По его словам, Россия динамично развивает это направление и готова предложить индийским партнерам свои наработки.

Россия
Индия
торговля
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейскую страну готовят к «потере своих детей и страданиям»
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.