12 января 2026 в 14:45

В РПЦ предупредили, о чем нельзя просить Бога во время молитвы

Священник Степанов предостерег верующих от молитв о комфортной жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Верующим не следует просить у Бога комфортную и легкую жизнь, поскольку стремление избежать любых проблем станет проявлением духовной слабости, заявил Regions священник Матвей Степанов. Он предостерег и от молитв о возмездии или наказании для других людей.

Молитва — не магический ритуал, а часть пути, на котором наша воля должна сотрудничать с Божьей волей. Молитва, в которой мы желаем зла другому, даже прикрываясь справедливостью, недопустима для христианина. Христос заповедал любить врагов и молиться за гонителей, — напомнил Степанов.

Священник предупредил, что просьбы к Богу, которые подразумевают снятие ответственности с себя, — тоже плохая идея. По его мнению, ошибочно молиться и о том, что потенциально может навредить душе, например, о богатстве или успехе.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что православным верующим следует молиться Матроне Московской о самом насущном: здоровье, семейном благополучии, даровании детей и помощи в житейских трудностях. Он подчеркнул, что обращаться к святой можно как своими словами, так и по молитвослову.

молитвы
РПЦ
священники
православные
