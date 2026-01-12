Гонконг вступился за Россию после западных санкций Каргаполов: Гонконг не признает антироссийские санкции Запада

Гонконг не признает односторонние ограничения западных стран против России, заявил ТАСС генеральный консул в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов. Он также отметил, что регион становится все привлекательнее для отечественного бизнеса.

Позиция правительства специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) при этом остается неизменной — Гонконг не признает любые односторонние рестрикции иностранных государств, — подчеркнул Каргаполов.

Ранее председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что руководство Европейского союза в 2026 году продолжит расширять санкционную политику в отношении России. Он охарактеризовал это поведение как чрезвычайно агрессивное.

Также сообщалось, что в 2025 году в Конгресс США было подано 11 законодательных инициатив, направленных на усиление антироссийских санкций или ужесточение политики Вашингтона. Это связано с ситуацией на Украине. Сенат зарегистрировал пять инициатив, которые предусматривают расширение ограничений против российских финансовых институтов.