Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 14:55

Гонконг вступился за Россию после западных санкций

Каргаполов: Гонконг не признает антироссийские санкции Запада

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гонконг не признает односторонние ограничения западных стран против России, заявил ТАСС генеральный консул в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов. Он также отметил, что регион становится все привлекательнее для отечественного бизнеса.

Позиция правительства специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) при этом остается неизменной — Гонконг не признает любые односторонние рестрикции иностранных государств, — подчеркнул Каргаполов.

Ранее председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что руководство Европейского союза в 2026 году продолжит расширять санкционную политику в отношении России. Он охарактеризовал это поведение как чрезвычайно агрессивное.

Также сообщалось, что в 2025 году в Конгресс США было подано 11 законодательных инициатив, направленных на усиление антироссийских санкций или ужесточение политики Вашингтона. Это связано с ситуацией на Украине. Сенат зарегистрировал пять инициатив, которые предусматривают расширение ограничений против российских финансовых институтов.

Гонконг
санкции
Россия
Запад
