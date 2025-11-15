Россия и Индия могут совместно развивать технологии БПЛА Замминистра Груздев: Россия может наладить сотрудничество с Индией в сфере БПЛА

Россия может наладить сотрудничество с Индией в сфере гражданских беспилотных технологий, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев. По его словам, которые передает ТАСС, российская сторона успешно развивает это направление.

Нам есть что предложить индийским партнерам. Вы прекрасно знаете, что в России это направление динамично развивается, успешно реализуется соответствующая отраслевая стратегия, — заявил он.

В Индии 14–15 ноября проходит одно из крупнейших международных бизнес-мероприятий страны — форум «Саммит партнерства». В нем участвуют более трех тысяч делегатов из разных стран. Российскую делегацию возглавляет Груздев.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что, если Индия продолжит закупать российскую нефть, ей придется выплачивать огромные пошлины. Азиатская страна стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем, после введенных антироссийских санкций. Правительство США было недовольно столь тесной связью, поэтому начало выдвигать свои условия.