Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 00:50

Трамп сделал заявление о покупке Индией российской нефти

Трамп утверждает, что Индия почти перестала покупать российскую нефть

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency

Индия «в основном» прекратила приобретение российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп. Он заверил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди — его друг, которому он непременно нанесет визит, возможно, уже в 2026 году.

[Индийские компании] в основном прекратили покупать нефть у России. Он [Нарендра Моди] мой друг. Хочет, чтобы я туда приехал, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что, если Индия продолжит закупать российскую нефть, ей придется выплачивать огромные тарифы. Азиатская страна стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем, после введенных антироссийских санкций. Правительство США было недовольно столь тесной связью, поэтому начало выдвигать свои условия.

Тем временем заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко информировал, что поставки российской нефти в Индию продолжаются. Так он прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о больших пошлинах для Нью-Дели.

Также Трамп сделал сенсационное заявление от лица Моди. Он утверждал, что индийский политик якобы заявил о своей готовности прекратить закупки российской нефти. В Индии не подтвердили слова республиканца и отметили, что ставят в приоритет интересы своего населения.

Дональд Трамп
Индия
нефть
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Болеющего раком спортсмена пытались вылечить от свинки
Шестилетний стрелок принес учительнице $10 млн компенсации
Трамп рассказал, когда посетит Индию
Отель или квартира? Раскрыты секреты правильного выбора жилья для отдыха
Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России
Один аэропорт прекратил работу из-за дронов
Названа причина возможной катастрофы для экономики США
Фаза Луны сегодня, 7 ноября 2025 года. Кормим кошек рыбой, идем к шефу
В Госдуме рассказали, как налоговая выявляет скрытые доходы граждан
Ученый погиб из-за эксперимента с морковным соком
Казахстан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям»
Временный президент Сирии освободился от санкций ООН
Трамп сделал заявление о покупке Индией российской нефти
Концерн «Уралвагонзавод» объявил об оптимизации своих расходов
В Европе призвали Запад оставить Россию в покое
Гороскоп на 7 ноября: судьбоносный день для Водолеев и Стрельцов
Приметы 7 ноября: Дедовские плачи — вспоминаем мертвых
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 ноября 2025 года
Названо число компаний-псевдопроизводителей БАДов
Флаг Украины сняли со здания парламента Чехии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.