Трамп сделал заявление о покупке Индией российской нефти Трамп утверждает, что Индия почти перестала покупать российскую нефть

Индия «в основном» прекратила приобретение российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп. Он заверил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди — его друг, которому он непременно нанесет визит, возможно, уже в 2026 году.

[Индийские компании] в основном прекратили покупать нефть у России. Он [Нарендра Моди] мой друг. Хочет, чтобы я туда приехал, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что, если Индия продолжит закупать российскую нефть, ей придется выплачивать огромные тарифы. Азиатская страна стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем, после введенных антироссийских санкций. Правительство США было недовольно столь тесной связью, поэтому начало выдвигать свои условия.

Тем временем заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко информировал, что поставки российской нефти в Индию продолжаются. Так он прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о больших пошлинах для Нью-Дели.

Также Трамп сделал сенсационное заявление от лица Моди. Он утверждал, что индийский политик якобы заявил о своей готовности прекратить закупки российской нефти. В Индии не подтвердили слова республиканца и отметили, что ставят в приоритет интересы своего населения.