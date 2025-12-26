Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 18:23

На Западе указали признак успешных переговоров по Украине

Axios: готовящаяся встреча Трампа с Зеленским говорит о прогрессе в переговорах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Скорая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского указывает на явный прогресс в мирных переговорах, утверждает портал Axios. Отмечается, что глава Белого дома ранее говорил о готовности встретиться с украинским коллегой, когда сделка будет близка к завершению.

Встреча свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах. Поскольку ранее Трамп заявил, что встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению, — отмечается в материале.

Ранее Трамп заявлял, что переговоры с участием России и Украины по урегулированию конфликта идут нормально. По его мнению, конфликт должен прекратиться.

До этого администрация Трампа на брифинге для прессы выразила его недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога. Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями. Власти США могут пересмотреть дипломатическую стратегию в сторону более жестких требований к участникам переговоров, пояснила она.

Украина
США
переговоры
Дональд Трамп
