Трамп рассказал о ходе переговоров по Украине Трамп: переговоры по Украине идут нормально

Президент США Дональд Трамп полагает, что переговоры с участием России и Украины по урегулированию конфликта идут нормально. По его мнению, конфликт должен прекратиться.

Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально. Все устали от конфликта. Он должен прекратиться, — подчеркнул американский лидер.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, в том числе военные планы «коалиции желающих».

До этого администрация Трампа на брифинге для прессы выразила его недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога. Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями. Власти США могут пересмотреть дипломатическую стратегию в сторону более жестких требований к участникам переговоров, пояснила она.