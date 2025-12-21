Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 21:51

Стармер переговорил с Трампом

ТАСС: Трамп и Стармер обсудили ситуацию на Украине и в секторе Газа

Кир Стармер Кир Стармер Фото: London News Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, в том числе военные планы «коалиции желающих», передает ТАСС.

Премьер-министр провел разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом сегодня днем. Лидеры начали с обсуждения [конфликта] на Украине. Премьер-министр рассказал о работе коалиции желающих по поддержанию любой мирной сделки и обеспечения справедливого и прочного прекращения боевых действий, — сказано в заявлении.

Помимо прочего, в ходе беседы Стармер и Трамп затронули тему происходящего в секторе Газа. Премьер-министр Великобритании также проинформировал президента США о своем решении назначить представителем своей страны в американской столице опытного дипломата Кристиана Тернера. Канцелярия британского правительства добавила, что оба лидера обменялись рождественскими поздравлениями.

Ранее Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. По его словам, с лидерами стран был проведен соответствующий политический процесс.

