20 октября 2025 в 12:32

В МИД РФ рассказали о ситуации с поставками российской нефти в Индию

Руденко: поставки российской нефти в Индию продолжаются

Российский танкер Российский танкер Фото: Rosneft/Global Look Press

Поставки российской нефти в Индию продолжаются, заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Так он прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о больших пошлинах для Нью-Дели.

Все продолжается, — сказал Руденко.

Ранее Трамп заявил, что, если Индия продолжит закупать российскую нефть, ей придется выплачивать огромные тарифы. Азиатская страна стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем, после введенных антироссийских санкций. Правительство США было недовольно столь тесной связью, поэтому начало выдвигать свои условия.

17 октября стало известно, что два нефтеперерабатывающих завода Индии купили крупную партию нефти в южноамериканской Гайане. Так, НПЗ корпорации Indian Oil Corp приобрел 2 млн баррелей гайанской нефти марки Golden Arrowhead у компании из США Exxon Mobil.

До этого глава Белого дома заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы подтвердил готовность прекратить закупки нефти из РФ. Трамп напомнил, что всегда был недоволен приверженностью Нью-Дели энергоносителям из Москвы. Индийская сторона эту информацию не подтверждала.

Россия
МИД РФ
Андрей Руденко
Индия
нефть
