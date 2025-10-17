Индия впервые закупила нефть у одной южноамериканской страны Reuters: два индийских НПЗ купили крупную партию нефти в Гайане

Два нефтеперерабатывающих завода Индии купили крупную партию нефти в южноамериканской Гайане, сообщает Reuters. Так, НПЗ корпорации Indian Oil Corp приобрел 2 млн баррелей гайанской нефти марки Golden Arrowhead у компании из США Exxon Mobil.

Нефтеперерабатывающий завод корпорации Hindustan Petroleum Corp в свою очередь также приобрел 2 млн баррелей нефти. Отмечается, что обе поставки запланированы на конец декабря или начало января 2026 года. По данным источников, это первая закупка Индии у южноамериканского производителя.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть продемонстрировали уверенный рост утром в четверг, 16 октября. Стимулом для повышения котировок стали заявления президента США Дональда Трампа, что Индия якобы готова прекратить закупки российского черного золота.

До этого глава Белого дома заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы подтвердил готовность прекратить закупки нефти из РФ. Трамп напомнил, что всегда был недоволен приверженностью Нью-Дели энергоносителям из Москвы. Индийская сторона эту информацию не подтверждала.