В бундестаге призвали к прямым переговорам с Путиным Лидер фракции ХСС в бундестаге Хоффманн призвал ЕС к диалогу с Путиным

Европейскому союзу следует вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн. По мнению политика, ЕС должен выступать единым фронтом и напрямую отстаивать свои интересы в диалоге с Москвой, передает Handelsblatt.

Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным, — говорится в публикации.

Ранее депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер заявил NEWS.ru, что ухудшение отношений ФРГ с Россией спровоцировал немецкий политический класс, который действует против интересов своего народа. По его словам, немцы должны избавиться от этих политиков посредством демократических выборов.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что сценарий, в котором Россия якобы может напасть на страны НАТО, полностью исключен. По его словам, Москва якобы может использовать иную стратегию, направленную на внутренний раскол Альянса.