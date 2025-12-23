В Госдуме назвали лучшее качество Деда Мороза

Депутатам нужно брать пример с Деда Мороза, который, несмотря на праздничную миссию, осознает свою ответственность перед людьми, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во время пленарного заседания он подчеркнул, что они обязаны активно работать в своих округах, решая проблемы избирателей, передает ТАСС.

Дед Мороз ведь тоже должен был на себя взять определенную ответственность. Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность, — сказал Володин.

До этого всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что для него счастье — быть рядом с родными и близкими. По мнению волшебника, Новый год — это время, когда все россияне становятся дружной семьей. Он также призвал людей загадать общее желание о мире на планете. Он отметил, что считает счастье детей и окончание войн своей самой заветной мечтой.

Ранее детский психолог Анастасия Климченко заявила, что в качестве подарка для ребенка на Новый год отлично подойдут билеты в театр, совместные поход, квест и поездка — это даст ему живые эмоции и впечатления. Она предостерегла от покупки очередного гаджета. По ее мнению, родителям важно не только грамотно выбрать подарок, но и заранее продумать программу на каникулы.