23 декабря 2025 в 13:32

Лавров обвинил Запад в политизации ЮНЕСКО

Лавров заявил, что Запад в последние годы сделал все для политизации ЮНЕСКО

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Западные страны сделали все для политизации работы ЮНЕСКО и украинизации повестки структуры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая на общем собрании Комиссии России по делам организации, министр отметил, что такая тенденция прослеживается несколько лет.

В последние годы, как и в других международных структурах, наши западные коллеги сделали все, чтобы максимально политизировать работу ЮНЕСКО, украинизировать ее повестку дня, — подчеркнул Лавров.

14 декабря отмечали годовщину принятия Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования. Документ от 1960 года призван гарантировать равный доступ к обучению без ущемления прав по языковому, национальному или иному признаку. Однако сейчас некоторые страны «зачищают» от русского языка, отметил Лавров.

Ранее на Украине внесли очередной законопроект, который направлен на полный запрет русского в школах страны. Депутат Верховной рады Максим Бужанский пояснял, что ограничение будет действовать также на переменах и во внеурочное время.

