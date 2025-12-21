Путин сообщил о подготовке важного договора с Индией Путин сообщил о проработке преференциального соглашения ЕАЭС с Индией

ЕАЭС готовит торговое соглашение с Индией, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите организации. По его словам, которые передает ТАСС, Нью-Дели выразил готовность к активизации работы над документом.

В проработке находится и преференциальное соглашение с Индией — страной, проводящей суверенную внешнюю политику, надежным партнером с рынком на 1,5 млрд человек и около $4 трлн ВВП, — сообщил Путин.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Индию вызвал серьезную обеспокоенность в ряде западных государств. Политик и обозреватель Рам Мадхав указал, что этот шаг российского лидера, предпринятый по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, стал для некоторых стран сигналом о завершении эпохи однополярного мира.

До этого Путин, оценивая дух стратегического партнерства с Индией, использовал национальную поговорку «Вместе пойдем — вместе вырастем». Выступая на торжественном приеме от имени главы Индии Драупади Мурму, российский лидер подчеркнул, что эти слова точно отражают традиции двусторонних отношений.